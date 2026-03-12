Groźny wypadek w centrum miasta. Motocyklista trafił do szpitala Data publikacji 12.03.2026 Powrót Drukuj Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków pogodowych, oznakowania oraz natężenia ruchu. Niezachowanie należytej koncentracji czy też ostrożności podczas wykonywania manewrów jak chociażby wyjazd z drogi podporządkowanej, mogą powodować niebezpieczne sytuacje. Jedno z takich zdarzeń, gdzie kierująca nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście, miało miejsce w środę (11 marca) na Alei Wojska Polskiego. Zdarzenie zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.

O tym jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i odpowiednia koncentracja przekonała się 38-letnia kierująca, która w centrum miasta zajechała drogę motocykliście. Przebieg zdarzenia, do którego doszło w środę (11 marca) na ulicy Wojska Polskiego zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu, co pozwoli policjantom na wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego wypadku. Kierująca Toyotą 38-latka, wyjeżdżając z Placu Powstańców Wielkopolskich na Aleję Wojska Polskiego nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu motocyklem marki BMW 50-letniemu mieszkańcowi Sulechowa, który wraz z pasażerką jechał w kierunku ulicy Bohaterów Westerplatte. Kobieta wjechała wprost przed nadjeżdżający motocykl tak, że kierujący jednośladem nie miał szans żeby zahamować. Na skutek zderzenia motocyklista i pasażerka trafili do szpitala. Po badaniach okazało się, że 50-latek ma złamaną rękę, natomiast jadąca z nim kobieta nie odniosła poważniejszych obrażeń. W związku z czynnościami, które po wypadku musieli na miejscu zdarzenia wykonać policjanci, utrudnienia na drodze w tym miejscu trwały kilka godzin.

Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego mają codziennie styczność ze zdarzeniami drogowymi, do których dochodzi na skutek nieuwagi, nieostrożności kierujących bądź nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. To zdarza się zarówno młodym jak i doświadczonym kierowcom, dlatego apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożną jazdę i dostosowanie prędkości nie tylko do panujących warunków atmosferycznych, ale także do natężenia ruchu na drodze i pory dnia, a zanim wykonamy manewr związany z przecięciem kierunku ruchu upewnijmy się, że ustąpiliśmy pierwszeństwa innym, którzy zgodnie z przepisami i oznakowaniem powinni przejechać przed nami.

To zdarzenie, podobnie jak wiele innych, podobnych, pokazuje jak ważne jest zachowanie ostrożności na drogach, przestrzeganie przepisów i pełna koncentracja podczas jazdy zarówno samochodem jak i każdym innym środkiem transportu. Szczególną ostrożność zachowajmy w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych, a jeśli z jakiegoś względu mamy utrudnioną widoczność, zdejmijmy nogę z gazu. Pamiętajmy również o tym, aby szczególnie w godzinach szczytu, dostosować prędkość do natężenia ruchu na drodze. Nie wykonujmy gwałtownych manewrów, aby nie narażać na niebezpieczeństwo ani siebie, ani innych użytkowników dróg.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze