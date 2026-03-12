„Archiwum X” wraca do sprawy sprzed lat. Rekonstrukcja wizerunku mężczyzny podejrzewanego o przestępstwo seksualne Data publikacji 12.03.2026 Powrót Drukuj Lubuscy policjanci po latach wracają do niewyjaśnionej sprawy przestępstwa seksualnego popełnionego na szkodę mieszkanki Gorzowa Wielkopolskiego. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi grafiki cyfrowej powstał nowy, poprawiony i bardziej czytelny wizerunek mężczyzny podejrzewanego o popełnienie tego przestępstwa. Funkcjonariusze „Archiwum X” mają nadzieję, że publikacja odtworzonego wizerunku przyczyni się do ustalenia tożsamości mężczyzny oraz wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej sprawy.

Sprawa brutalnego przestępstwa, do którego doszło przy ulicy Rzecznej w Gorzowie Wielkopolskim, mimo upływu lat ponownie stała się przedmiotem intensywnych działań lubuskich policjantów. Wieczorem 9 stycznia 2012 roku nieznany mężczyzna zaatakował młodą kobietę i popełnił na jej szkodę przestępstwo seksualne, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Napastnik działał z pełną premedytacją, próbując okaleczyć oczy kobiety, aby nie zostać przez nią rozpoznanym. Pomimo przeprowadzonych wówczas szeroko zakrojonych czynności, tożsamość sprawcy nie została potwierdzona. Policjanci ustalili, że mężczyzna miał około 175 centymetrów wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie włosy, pociągłą twarz, a w dniu zdarzenia posiadał jednodniowy zarost. W trakcie zdarzenia mężczyzna miał wypytywać pokrzywdzoną o jej wiek, co może świadczyć, że zdawał sobie sprawę z grożących mu konsekwencji. Miał jej również powiedzieć, że ma 24 lata, a pokrzywdzona mu nie ucieknie, bo jest „najlepszym biegaczem w Wielkopolsce”.

Do sprawy powrócili funkcjonariusze Zespołu do spraw Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, którzy specjalizują się w analizie niewyjaśnionych przestępstw sprzed lat. Ich czynności prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim i obejmują ponowną analizę zgromadzonego materiału dowodowego z wykorzystaniem współczesnych metod i narzędzi. Jednym z kluczowych elementów podjętych działań była szczegółowa analiza zabezpieczonego nagrania wideo, na którym utrwalono wizerunek mężczyzny mogącego mieć związek ze zdarzeniem. Materiał został poddany specjalistycznej rekonstrukcji przez firmę zajmującą się grafiką cyfrową i odtwarzaniem wizerunków na podstawie materiałów filmowych. W wyniku przeprowadzonych prac powstał nowy, poprawiony oraz bardziej czytelny wizerunek podejrzewanego mężczyzny, wykonany z zachowaniem rzeczywistych cech widocznych na nagraniu. W trakcie pracy na nagraniem z monitoringu skupiono się na pojedynczej, najlepszej jakościowo klatce video, na której widoczne były cechy twarzy mężczyzny, co jednocześnie spowodowało poprawę czytelności kontrastów bez ingerencji w strukturę obrazu. Warto zaznaczyć, iż cały proces odbył się bez wykorzystania pomocy sztucznej inteligencji, z uwagi na możliwość „konfabulacji” jej możliwości w zakresie deformacji twarzy. Dzięki skrupulatnej i wytężonej pracy, mechanicznie, „piksel po pikselu” zrekonstruowano zarys twarzy, oczy oraz nos opierając się na oryginalnym materiale dowodowym, bez dodawania elementów hipotetycznych. Wykonana rekonstrukcja wizerunku mężczyzny z 2012 roku nie stanowi jednak podstawy do określenia aktualnego wyglądu osoby, który przez ostatnie kilkanaście lat mógł ulec zmianom związanych między innymi ze stanem zdrowia, sposobem odżywiania, stylem życia czy uwarunkowaniami społecznymi. Opublikowany wizerunek ma charakter pomocniczy i stanowi istotny element dalszych czynności identyfikacyjnych. Policjanci liczą, że jego publikacja pozwoli na uzyskanie nowych informacji, które przyczynią się do ustalenia tożsamości mężczyzny oraz wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej sprawy.

Funkcjonariusze apelują do osób, które rozpoznają mężczyznę lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim – telefon: 47 7911060. Każda informacja może mieć kluczowe znaczenie dla ustalenia tożsamości podejrzanego mężczyzny i doprowadzenia do jego odpowiedzialności karnej.

nadkomisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim