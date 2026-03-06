Niebezpieczne potrącenie kobiety na wózku uchwycone przez monitoring. Kierująca stanie przed sądem Data publikacji 06.03.2026 Powrót Drukuj W czwartek (5 marca), na chodniku przy ul. Westerplatte w Zielonej Górze doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Kierująca Toyotą potrąciła kobietę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Na szczęście poszkodowana nie odniosła poważnych obrażeń. Przebieg zdarzenia zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu, a dzięki temu nagraniu, nie było wątpliwości, jak do tego zdarzenia doszło. 77-letniej kierującej samochodem osobowym policjanci zatrzymali prawo jazdy i skierowali wobec niej wniosek o ukaranie do sądu.

Policjanci każdego dnia przypominają kierowcom, by ci zachowywali ostrożność na drogach i oprócz dostosowania prędkości, pamiętali o skupieniu uwagi zwłaszcza podczas dużego natężenia ruchu w godzinach szczytu komunikacyjnego. Poruszanie się po drogach w ruchu ulicznym jest zajęciem wymagającym koncentracji, żeby nie popełnić błędu, który może mieć poważne konsekwencje. W czwartek (5 marca) kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały zdarzenie, które w swoich konsekwencjach mogło okazać się tragiczne. W ustaleniu okoliczności i przebiegu zdarzenia pomógł monitoring, na podstawie którego policjanci ustalili, że kierująca Toyotą podczas wyjazdu nie ustąpiła pierwszeństwa 74-letniej pieszej, poruszającej się po chodniku na wózku inwalidzkim wraz z opiekunem. Do zdarzenia doszło na ulicy Westerplatte, miejscu o dużym natężeniu ruchu zarówno wśród pieszych, jak i pojazdów. Po potrąceniu na pomoc ruszyli inni kierowcy, którzy byli świadkami tego zdarzenia. Na miejsce wezwano policję i zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowana została przewieziona do szpitala, na szczęście jej obrażenia nie okazały się poważne.



Kierująca Toyotą 77-latka była trzeźwa. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja, odpowiedzialna za nią seniorka musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Policjanci zatrzymali je prawo jazdy i skierowali wniosek o ukaranie do sądu, który zadecyduje o wymiarze jej kary. To zdarzenie powinno być przestrogą i przypomnieniem o tym, jak ważna jest ostrożność na drodze, szczególnie podczas ruszania czy podczas wyjazdu z drogi podporządkowanej. Pamiętajmy, że jazda w ruchu ulicznym nie jest czynnością łatwą, ponieważ wymaga dużego skupienia, uwagi i odpowiedniej koncentracji, aby w porę móc zareagować na zmieniającą się sytuację na drodze. Chwila nieuwagi za kierownicą może mieć poważne konsekwencje. Bezpieczeństwo pieszych powinno być priorytetem każdego kierowcy, bo to właśnie oni, niechronieni uczestnicy ruchu, najczęściej płacą najwyższą cenę za cudzy błąd.



młodszy aspirant Anna Baran

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze