39-latek zatrzymany po ataku na kobietę. Odpowie za poważne przestępstwa Data publikacji 04.03.2026 Powrót Drukuj W sobotę (28 lutego) na terenie powiatu międzyrzeckiego doszło do poważnego zdarzenia. Na jednej z lokalnych dróg, nieznany mężczyzna zaatakował kobietę i przy użyciu przemocy próbował ukraść jej pieniądze, a następnie dopuścił się kolejnych poważnych przestępstw.

Z ustaleń międzyrzeckich policjantów wynika, że podejrzany mężczyzna najpierw zażądał od pokrzywdzonej wydania gotówki, a gdy ta oświadczyła, że nie posiada żadnych pieniędzy, użył wobec niej siły. Po uprzednim siłowym wepchnięciu kobiety do pojazdu, pozbawił ją wolności. W trakcie zdarzenia mężczyzna stosując przemoc, usiłował doprowadzić kobietę do obcowania płciowego. Jego zamiar nie został jednak osiągnięty dzięki reakcji osób trzecich, które spłoszyły napastnika. Dzięki postawie przechodniów kobiecie udało się opuścić pojazd, a podejrzany odjechał z miejsca zdarzenia.

Po otrzymaniu informacji o przestępstwie policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, natychmiast podjęli czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania podejrzanego. Z uwagi na dynamiczny charakter zdarzenia oraz brak monitoringu w rejonie, identyfikacja sprawcy była utrudniona. Funkcjonariusze przeprowadzili jednak szereg działań operacyjnych i procesowych, które doprowadziły do ustalenia danych 39-letniego podejrzanego, który został zatrzymany dzień później.

Dzięki ścisłej współpracy funkcjonariuszy z Prokuraturą Rejonową w Międzyrzeczu zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 39-latkowi zarzutów usiłowania dokonania rozboju, usiłowania doprowadzenia do obcowania płciowego, pozbawienia wolności oraz prowadzenia samochodu pomimo orzeczonego dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Na wniosek policjantów prokuratura wystąpiła do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu o zastosowanie wobec zatrzymanego mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec 39-latka trzymiesięczny areszt.

młodszy aspirant Alicja Kowalczyk

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu