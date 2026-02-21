Policjanci pomagali w ewakuacji pensjonariuszy podczas pożaru domu pomocy społecznej Data publikacji 21.02.2026 Powrót Drukuj W sobotę (21 lutego) w miejscowości Szczawno (powiat krośnieński) doszło do pożaru domu pomocy społecznej. Konieczna była ewakuacja 96 pensjonariuszy. W działania ratownicze zaangażowani zostali policjanci z Krosna Odrzańskiego oraz Samodzielnego Poddziału Prewencji Policji z Gorzowa Wielkopolskiego, a także z oddziałów z Krakowa oraz Radomia. Mundurowi wspierali strażaków w sprawnym wyprowadzeniu osób z budynku oraz zabezpieczeniu mienia.

Działania policjantów na miejscu zdarzenia koncentrowały się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa ewakuowanym, przetransportowaniu ich oraz sprawnej koordynacji ruchu pojazdów uprzywilejowanych. Funkcjonariusze ściśle współpracowali z innymi służbami, pomagając w wynoszeniu najpotrzebniejszych rzeczy oraz sprzętu niezbędnego do funkcjonowania pensjonariuszy. Pomimo podjętej natychmiastowej reanimacji przez medyków i strażaków, jedna osoba zmarła. Kolejne dziewięć przetransportowano do szpitali. Pozostali podopieczni zostali bezpiecznie umieszczeni w świetlicy w Szczawnie, gdzie objęto ich opieką.



Mundurowi nadal zabezpieczają teren obiektu i wspierają poszkodowanych, dbając o bezpieczeństwo w rejonie prowadzonych działań. Bezpośrednio po zakończeniu akcji gaśniczej, policjanci przy udziale prokuratora i biegłego z zakresu pożarnictwa przystąpią do realizacji czynności procesowych. Zabezpieczone ślady oraz zebrany materiał dowodowy pozwolą na ustalenie przyczyn wybuchu ognia. Wszystkie prowadzone czynności mają na celu wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim