Kolejny dzień policyjnych poszukiwań zaginionej 26-latki

Data publikacji 18.02.2026
Funkcjonariusze nieustannie poszukują zaginionej kobiety, która w niedzielne (15 lutego) popołudnie weszła do rzeki Warty w okolicach ulicy Fabrycznej. W działania zaangażowani są mundurowi z kilku pionów Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

To już kolejny dzień poszukiwań 26-latki, która zaginęła w niedzielę (15 lutego). Kobieta wyszła z domu około godziny 16 i weszła do rzeki Warty. Poszukiwania prowadzą gorzowscy policjanci, doraźnie wspomagani przez Straż Pożarną wraz ze specjalistycznym sprzętem, głównie dronami. Działania prowadzone są wzdłuż rzeki, po obydwu jej brzegach.

Ktokolwiek ma informacje na temat zaginionej lub okoliczności zdarzenia proszony jest o kontakt z policjantami pod numerem telefonu 112, lub 47 791 25 11.

aspirant Agnieszka Wiśniewska
Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

