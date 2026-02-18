Bezpieczeństwo na A2 w obiektywie policyjnego drona Data publikacji 18.02.2026 Powrót Drukuj We wtorek (17 lutego) lubuscy policjanci ruchu drogowego prowadzili działania kontrolne na autostradzie A2, ukierunkowane na kierujących pojazdami ciężarowymi. Akcja miała na celu ujawnianie przypadków łamania zakazu wyprzedzania przez ciężarówki oraz eliminowanie zachowań zagrażających bezpieczeństwu na drogach szybkiego ruchu. Funkcjonariusze wykorzystali nowoczesne narzędzia, w tym drony oraz nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami, aby skutecznie monitorować sytuację na jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych regionu.

Obserwacja prowadzona z wykorzystaniem drona umożliwiła policjantom precyzyjne rejestrowanie naruszeń przepisów, takich jak łamanie zakazu wyprzedzania przez kierujących ciężarówkami. Tego typu manewry są wyjątkowo niebezpieczne, ponieważ prowadzą do nagłych spadków prędkości, wymuszonych zmian pasa ruchu oraz tworzenia zatorów. Na autostradzie, gdzie pojazdy poruszają się z dużą prędkością, nawet drobne zaburzenie płynności ruchu może doprowadzić do poważnego zdarzenia drogowego. Wyprzedzanie ciężarówek na długich odcinkach dodatkowo blokuje lewy pas, co zwiększa ryzyko gwałtownych hamowań i kolizji.

Podczas wtorkowych (17 lutego) działań policjanci ujawnili 33 przypadki naruszeń przepisów przez kierujących pojazdami ciężarowymi. Wobec osób, które dopuściły się wykroczeń, zastosowano przewidziane prawem środki, a funkcjonariusze prowadzili również rozmowy profilaktyczne, przypominając o konsekwencjach nieodpowiedzialnych manewrów na drodze. Działania te mają szczególne znaczenie teraz, gdy w województwie lubuskim trwają ferie zimowe. Wiążą się one z większą liczbą podróży, wzmożonym ruchem na głównych trasach oraz zwiększonym ryzykiem zdarzeń drogowych. Właśnie dlatego policjanci kładą tak duży nacisk na prewencję i eliminowanie sytuacji, które mogą zagrozić bezpieczeństwu rodzin wracających lub wyjeżdżających na zimowy wypoczynek.

Funkcjonariusze przypominają, że przestrzeganie zakazu wyprzedzania, zachowanie kultury jazdy oraz dostosowanie prędkości do warunków to podstawowe elementy bezpiecznego poruszania się po drogach szybkiego ruchu, szczególnie w okresie wzmożonych wyjazdów związanych z feriami.

młodszy aspirant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim