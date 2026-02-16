Trwają intensywne poszukiwania 26-latki Data publikacji 16.02.2026 Powrót Drukuj Służby nieustanie poszukują zaginionej kobiety, która w niedzielne popołudnie miała wejść do rzeki Warty w okolicach ulicy Fabrycznej. W działania zaangażowani są policjanci, a także strażacy. Po zamarzniętej rzece poruszają się sprzęty specjalistyczne, a z góry teren jest obserwowany za pomocą dronów.

W niedzielę (15 lutego ) późnym popołudniem policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego zostali poinformowani o zaginięciu 26-letniej gorzowianki. Kobieta wyszła z domu około godziny 16 i miała wejść do Warty, a nawet w niej pływać. Poszukiwania trwały do późnych godzin nocnych.

W poniedziałek od samego rana służby działają, by jak najszybciej dotrzeć do zaginionej i ustalić, czy udało się jej wyjść z wody. W poszukiwaniach biorą udział policjanci i strażacy. Wśród funkcjonariuszy jest specjalistyczna grupa. Działania to nie tylko przeszukiwanie wyznaczonych obszarów przez mundurowych, ale także korzystanie z nowoczesnego sprzętu. Po zamarzniętej rzece strażacy poruszają się na saniach lodowych. Pomagają także drony powietrzne oraz podwodne, które przekazują obraz operatorom.

Ktokolwiek ma informacje na temat zaginionej kobiety lub okoliczności zdarzenia proszony jest o kontakt z policjantami pod numerem telefonu 112 lub 47 791 25 11.

aspirant Agnieszka Wiśniewska

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim