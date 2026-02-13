Włamując się do paczkomatu zniszczyli ponad 30 skrytek – wszystkie były puste. Trzech podejrzanych usłyszało zarzuty Data publikacji 13.02.2026 Powrót Drukuj Kryminalni ze Strzelec Krajeńskich zatrzymali trzy osoby podejrzane o usiłowanie kradzieży z włamaniem do paczkomatu. Mężczyźni uszkodzili ponad 30 skrytek, jednak nic nie zabrali, bo wszystkie były… puste. Straty jakie spowodowali sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Cała trójka usłyszała zarzuty dotyczące usiłowania kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

W nocy z 6 na 7 lutego w miejscowości Bobrówko doszło do usiłowania kradzieży z włamaniem do paczkomatu. Zamaskowani sprawcy przy pomocy łomu uszkodzili ponad 30 skrytek, licząc że w środku znajdują się cenne łupy. Jednak nic nie zabrali, bo wszystkie skrytki okazały się… puste. Mimo, że nic nie skradziono firma, która jest właścicielem paczkomatu, oszacowała straty na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na miejscu kryminalni ze Strzelec Krajeńskich wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady, w tym nagrania z monitoringu. Policjanci, dzięki pracy operacyjnej, szybko ustalili że za uszkodzeniem paczkomatu i usiłowaniem kradzieży z włamaniem stoi trzech mężczyzn. Ich zatrzymanie było tylko kwestią czasu. Wszyscy zostali zatrzymani na początku tego tygodnia. To dwaj mieszkańcy powiatu gorzowskiego i jeden mieszkaniec powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia. Jeden odpowie także za posiadanie narkotyków w postaci mefedronu. Za kradzież z włamaniem grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności.

starszy aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich