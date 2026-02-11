Zbiórka dla schroniska zjednoczyła wiele osób Data publikacji 11.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci zorganizowali zbiórkę karmy oraz koców dla gorzowskiego schroniska. Akcja, której pomysł zrodził się na początku stycznia, przyciągnęła także pracowników komendy, strażaków, strażników granicznych, klasy mundurowe, pracowników sanepidu oraz Straż Ligi Ochrony Przyrody ze Skwierzyny. Karma i koce na pewno przydadzą się w schronisku, zwłaszcza w trudnych, zimowych warunkach.

Policjanci biorą udział w wielu akcjach charytatywnych, sami też je organizują. Na początku roku w gorzowskiej komendzie zrodził się pomysł, by w tych trudnych, zimowych warunkach pomóc schronisku dla psów. Aspirant Agnieszka Wiśniewska zaangażowała w akcję nie tylko mundurowych, ale także pracowników jednostki. Funkcjonariuszka doskonale zna potrzeby czworonogów. Sama przed laty adoptowała psa ze schroniska, który towarzyszy jej do dziś.

Dzięki zaangażowaniu policjantki, akcja szybko poszerzała grono odbiorców i chętnych do pomocy. W zbiórkę zaangażowali się strażacy, strażnicy graniczni, klasy mundurowe, pracownicy sanepidu oraz Straż Ligi Ochrony Przyrody ze Skwierzyny. Dzięki temu udało się zebrać najbardziej potrzebne przez schronisko rzeczy: to przede wszystkim mnóstwo karmy oraz koce, pomocne do ogrzania legowisk psów. Bus wypełniony po brzegi darami wspólnie rozpakowywali wszyscy zaangażowani w zbiórkę. Dziękujemy za ogromne wsparcie i liczymy na udział w kolejnych, charytatywnych działaniach.

nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim