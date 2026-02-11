Zielonogórscy policjanci wspólnie z KAS zabezpieczyli 18 nielegalnych automatów Data publikacji 11.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Miejskiej w Zielonej Górze przy współpracy z Lubuską Krajową Administracją Skarbową (KAS) po skontrolowaniu jednego z zielonogórskich lokali, zabezpieczyli 18 automatów do nielegalnych gier hazardowych. Dwie osoby usłyszały już zarzuty w tej sprawie.

Zielonogórscy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą w wyniku działań operacyjnych ujawnili na terenie miasta lokal, w którym mogły znajdować się automaty do nielegalnych gier. W piątek (30 stycznia) wraz z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej z Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim, w tym funkcjonariuszami z Grupy Zabezpieczenia Działań oraz przewodnikiem psa służbowego, przeszukali pomieszczenia po nieczynnej stacji paliw w Zielonej Górze. W budynku zastali mężczyznę grającego na automacie do gier hazardowych oraz osobę obsługującą nielegalne urządzenia. Wykonane przez funkcjonariuszy eksperymenty procesowe potwierdziły, że maszyny oferowały gry losowe, a ich wynik nie zależał od umiejętności, czy zręczności gracza. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli 18 działających automatów do nielegalnych gier hazardowych, 14 kamer do monitoringu, 5 ruterów, 5 telefonów komórkowych, oraz gotówkę do wypłat w kwocie blisko 11 tysięcy złotych. Urządzenia zostały zabezpieczone. Osoba obsługująca lokal usłyszała zarzut pomocnictwa urządzania gier na automatach, a gracz zarzut uczestnictwa w grze na automacie.

Organizowanie i udział w nielegalnych grach hazardowych jest traktowane jako przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Organizatorzy nielegalnych gier muszą się liczyć z karą grzywny do 720 stawek dziennych, karą pozbawienia wolności do lat 3 lub obiema karami łącznie. Dla osoby grającej kara grzywny wynosi do 120 stawek dziennych. Ostatecznie o wysokości kary decyduje sąd. Dodatkowe konsekwencje administracyjne są nakładane również na właścicieli automatów. W tym przypadku ustawa przewiduje karę 100 tysięcy złotych, za każdy automat. Ponadto do odpowiedzialności mogą być również pociągnięci właściciele lokali, w których urządzane są nielegalne gry na automatach.

Dodatkowo należy też pamiętać, że takie urządzenia nie są kontrolowane. Nadzór i sprawdzanie miejsc pod kątem nielegalnych gier hazardowych przez służby jest niezwykle istotne. Tego typu działalność często opiera się na oszustwach i fałszywych obietnicach o wysokich wygranych, wprowadzając graczy w błąd. W konsekwencji wiele osób popada w poważne zadłużenie, tracąc oszczędności życia. Skutki uzależnienia od nielegalnego hazardu dotykają nie tylko samych graczy, ale również ich rodzin, prowadząc do rozpadu relacji i dramatów osobistych. Dlatego skuteczne działania kontrolne i eliminowanie takich praktyk są bardzo ważne dla bezpieczeństwa wielu osób.

młodszy aspirant Anna Baran

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze