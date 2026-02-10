Nowoczesne radiowozy, lepsza łączność, nowy posterunek – logistyka to silne wsparcie policyjnych działań Data publikacji 10.02.2026 Powrót Drukuj W 2025 roku flota lubuskiej Policji zwiększyła się o 120 nowych radiowozów. To głównie pojazdy osobowe, ale także furgony, suv-y, pojazdy specjalistyczne i motocykle. We wrześniu otwarto nowy Posterunek Policji w Słońsku, który służy mieszkańcom i funkcjonariuszom – nowo wybudowany budynek to lepsze warunki służby, które przekładają się na jeszcze większe zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu. Wprowadzany sukcesywnie system łączności TETRA z kolei to podniesienie jakości i bezpieczeństwa korespondencji radiowej dla policjantów.

Policja to nie tylko profesjonalni i zaangażowani funkcjonariusze, ale również sprawnie funkcjonujące zaplecze logistyczne, które umożliwia im skuteczne wykonywanie codziennych obowiązków. Nowoczesne radiowozy, dobrze wyposażone jednostki, bezpieczne systemy łączności oraz odpowiednie warunki służby to elementy, które bezpośrednio wpływają na szybkość reakcji, skuteczność działań oraz bezpieczeństwo samych policjantów.

W 2025 roku Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim konsekwentnie realizowała działania modernizacyjne. Dzięki wsparciu Komendy Głównej Policji, środkom z Programu Modernizacji Policji oraz współpracy z samorządami znacząco wzmocniono potencjał logistyczny garnizonu. W minionym roku flota Lubuskiej Policji powiększyła się o 120 nowych radiowozów, które trafiły do jednostek w całym województwie. Były to zarówno samochody patrolowe, jak i furgony, suv-y, pojazdy specjalistyczne oraz motocykle. Wszystkie zostały wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo służby oraz poprawia skuteczność podejmowanych działań.

Istotnym wydarzeniem było również otwarcie we wrześniu 2025 roku nowego Posterunku Policji w Słońsku, który obsługuje mieszkańców gmin Słońsk i Krzeszyce. Inwestycja o wartości ponad czterech milionów złotych została sfinansowana z budżetu państwa w ramach Programu Modernizacji Policji. Nowy budynek o powierzchni ponad 200 metrów kwadratowych zapewnia funkcjonariuszom odpowiednie warunki do pracy, a mieszkańcom – sprawną i komfortową obsługę. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażony w niezbędne zaplecze techniczne. Uruchomienie posterunku oznacza realne zwiększenie dostępności Policji i wzmocnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Ważnym elementem rozwoju logistycznego jest także modernizacja systemów łączności. W 2025 roku kontynuowano wdrażanie cyfrowego systemu radiowego w standardzie TETRA. System ten poprawia jakość i bezpieczeństwo komunikacji między funkcjonariuszami, umożliwia szybszą wymianę informacji oraz ogranicza ryzyko zakłóceń. W ramach rozbudowy sytemu TETRA, zasięgiem objęty został powiat gorzowski oraz Zieloną Górę. W kolejnych latach zakłada się objęcie systemem całego województwa.

Podsumowując, rok 2025 był dla lubuskiej Policji czasem intensywnych inwestycji i konsekwentnego wzmacniania zaplecza technicznego. Nowe radiowozy, modernizacja infrastruktury oraz rozwój systemów łączności stanowią realne wsparcie dla codziennej służby funkcjonariuszy. Dzięki tym działaniom Policja w województwie lubuskim jest jeszcze lepiej przygotowana do zapewniania bezpieczeństwa mieszkańcom – zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach.

nadkomisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim