Włamał się do automatu myjni samochodowej. 43-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty Data publikacji 04.02.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Drezdenka zatrzymali i przedstawili zarzuty 43-latkowi, który podejrzany jest o kradzież z włamaniem do automatu myjni samochodowej. Przestępstwo miało miejsce kilka dni temu na terenie Drezdenka. Sprawca zabrał pieniądze w kwocie około 200 złotych, jednak uszkadzając automat, spowodował straty sięgające kilku tysięcy złotych. Za kradzież z włamaniem grozi kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Pod koniec stycznia tego roku policjanci z Drezdenka dostali zgłoszenie o uszkodzonym automacie od myjni samochodowej w Drezdenku. Sprawę zgłaszał właściciel. Na miejscu policjanci z miejscowego komisariatu przyjęli zawiadomienie od pokrzywdzonego właściciela, wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady, w tym nagrania z monitoringu. Okazało się, że z automatu sprawca zabrał pieniądze w kwocie około 200 złotych. Straty jednak spowodował dużo większe, bo zabierając pieniądze uszkodził automat powodując straty na kwotę ponad 5 tysięcy złotych. Sprawą zajęli się kryminalni z Drezdenka. Dzięki nagraniom z monitoringu szybko ustalili, kto najprawdopodobniej jest odpowiedzialny za przestępstwo. Chodziło o 43-letniego mieszkańca jednej z miejscowości na terenie gminy Drezdenko. Jego zatrzymanie było tylko kwestią czasu. We wtorek (2 lutego) kryminalni ustalili miejsce przebywania 43-latka i zatrzymali go. Mężczyzna usłyszał zarzuty związane z kradzieżą z włamaniem i uszkodzeniem mienia, do czego się przyznał. Grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci ustalili również, że 43-latek najprawdopodobniej odpowiedzialny jest za podobne przestępstwa na terenie województwa wielkopolskiego.

starszy aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich