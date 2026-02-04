Bezpieczeństwo bez granic - otwarcie nowej siedziby Polsko – Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych Data publikacji 04.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci, strażnicy graniczni, celnicy z Polski i Niemiec, którzy od lat współpracują na rzecz bezpieczeństwa obu krajów, mają nową siedzibę. We wtorek (3 lutego) obyło się uroczyste otwarcie Polsko – Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Słubicach. Wspólna placówka to „serce” policyjnych działań, które każdego dnia przekładają się przede wszystkim na wymianę kluczowych informacji między Polską i Niemcami, koordynowanie działań pościgowych, przekazywanie osób, zwalczanie przestępczości transgranicznej.

Przez ponad 18 lat położone przy samej granicy Świecko było siedzibą Polsko – Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych. Przez te wszystkie lata było tak zwanym „sercem” policyjnych działań funkcjonariuszy po obu stronach Odry. Skuteczna wymiana informacji i koordynowanie działań międzynarodowych to fundament działania mundurowych z Polski i Niemiec. Każdego dnia i nocy blisko funkcjonariuszy z obu krajów odpowiadają za obsługę zdarzeń oraz realizację spraw na obszarze województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego, a w najpoważniejszych sytuacjach, także na terenie obu krajów. Mundurowi zajmują się między innymi wymianą informacji w celu ratowania ludzkiego życia i zdrowia, identyfikacją osób, ustalaniem miejsc pobytu osób poszukiwanych i zaginionych, koordynacją działań pościgowych czy przekazywaniem osób zatrzymywanych na podstawie międzynarodowych listów gończych.

Od lutego siedzibą Polsko – Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych są Słubice. We wtorek (3 lutego) policjanci, strażnicy graniczni, celnicy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z Polski i Niemiec uroczyści otworzyli nową siedzibę centrum. Podczas uroczystości lubuską Policję reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk. Nowoczesna siedziba centrum to jeszcze lepsze warunki pracy dla funkcjonariuszy, które niewątpliwie wpłyną na dalszy rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania przestępczości czy zapewnianiu bezpieczeństwa w Polsce i Niemczech. Po uroczystości otwarcia, w Collegium Polonicum w Słubicach odbyła się konferencja podsumowująca 35 lat polsko-niemieckiej współpracy granicznej. Polscy i niemieccy funkcjonariusze, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz naukowcy przedstawili rys historyczny, ale przede wszystkim osiągnięcia i perspetywy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom regionów przygranicznych. Konferencję uświetnił koncert policyjnej orkiestry z Hanoweru z udziałem solistów Straży Granicznej.

nadkomisarz Maciej Kimet

foto / video: podkomisarz Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim