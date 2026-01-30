Skuteczny pościg transgraniczny i odzyskany skradziony bus – akt oskarżenia wobec 26-latka trafił do sadu Data publikacji 30.01.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z krośnieńskiej komendy zakończyli sprawę 26-latka podejrzanego o włamanie do samochodu Peugeot Boxer i jego kradzież, kierowanie pod wpływem narkotyków, a także niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Zatrzymanie mężczyzny było efektem międzynarodowej współpracy policjantów z Polski i Niemiec i prowadzonego na terenie obu państw pościgu transgranicznego. Dzięki szybko podjętym działaniom odzyskany przez funkcjonariuszy pojazd o wartości ponad 141 tysięcy złotych powrócił do właściciela. Sprawa wraz z aktem oskarżenia trafiła do sądu.

Sprawa prowadzona przez kryminalnych krośnieńskiej komendy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim znalazła finał w sądzie. Praca śledczych i zgromadzony materiał w sprawie dał podstawy do sporządzenia aktu oskarżenia przeciwko 26-latkowi, podejrzanemu o to, że 28 września 2024 roku wspólnie z inną osobą na terenie Niemiec dokonał kradzieży z włamaniem do pojazdu Peugeot Boxer o wartości ponad 141 tysięcy złotych, a następnie kierował nim będąc pod wpływem metamfetaminy i nie zatrzymał się do kontroli drogowej mimo poleceń i sygnałów policjantów. Mężczyźnie grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 28 września 2024 roku. Dyżurny Komisariatu Policji w Gubinie otrzymał informację z Polsko–Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, o pojeździe Peugeot Boxer, który na terenie Niemiec nie zatrzymał się do kontroli drogowej i po przekroczeniu granicy w Gubinku, wjechał na teren Polski. Dyżurny natychmiast w kierunek ucieczki zadysponował patrole. Mężczyzna uciekając, nie reagował na żadne nadawane sygnały nakazujące zatrzymanie się, stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu oraz zajeżdżał drogę policjantom, uniemożliwiając zatrzymanie. W pewnym momencie zjechał z drogi krajowej w kierunku miejscowości Nowy Zagór, gdzie nie opanował pojazdu i najechał na skarpę. Sytuację wykorzystali polscy policjanci, którzy od razu podbiegli do kierowcy i go zatrzymali. Prokurator po zapoznaniu się z materiałami sprawy, wystąpił wówczas z wnioskiem o zastosowanie wobec 26-letniego mieszkańca powiatu zielonogórskiego tymczasowego aresztowania, do którego przychylił się sąd. Samochód, po czynnościach procesowych został zwrócony właścicielowi.

