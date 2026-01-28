Mogło dojść do tragedii – 21-letni kierowca za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem Data publikacji 28.01.2026 Powrót Drukuj 21-letni kierowca Forda nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się już na przejściu dla pieszych. Tylko ostrożność pieszego zapobiegła niebezpiecznej sytuacji. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring w autobusie, dzięki czemu policjanci ruchu drogowego mogli dokładnie przeanalizować przebieg zdarzenia. Mundurowi zatrzymali kierowcy prawo jazdy, a mężczyzna za swoje nieodpowiedzialne zachowanie będzie odpowiadać przed sądem.

Sobotnie zdarzenie (17 stycznia) na jednym z przejść dla pieszych w Zielonej Górze pokazuje, jak niebezpieczne i nieodpowiedzialne może być lekceważenie podstawowych zasad ruchu drogowego. 21-letni kierowca Forda, zbliżając się do oznakowanego przejścia dla pieszych, nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, który znajdował się już na pasach. Co więcej, na sąsiednim pasie ruchu wcześniej zatrzymał się autobus MZK, aby umożliwić bezpieczne przejście pieszemu. Stojący przed pasami autobus powinien być jednoznacznym „sygnałem” ostrzegawczym dla innych kierowców. Mimo to młody kierowca zignorował sytuację i kontynuował jazdę, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osoby znajdującej się na pasach. Gdyby nie zachowanie ostrożności przez pieszego, mogłoby dojść do poważnego wypadku, a nawet tragedii. Sprawą natychmiast zajęli się policjanci ruchu drogowego. Zachowanie 21-latka było nieodpowiedzialne i nie mogło pozostać bez konsekwencji. Dzięki nagraniu z autobusu mundurowi dotarli do kierowcy, zatrzymali mu prawo jazdy oraz podjęli decyzję o skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu.

To zdarzenie jest kolejnym ostrzeżeniem, jak ogromne znaczenie ma zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie przepisów w rejonie przejść dla pieszych czy skrzyżowań. Chwila nieuwagi lub brawury może kosztować czyjeś życie. Piesi mają prawo czuć się bezpiecznie na pasach, a obowiązkiem kierowców jest to bezpieczeństwo bezwzględnie respektować.

młodszy aspirant Anna Baran

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

video: Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze