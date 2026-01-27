Przywłaszczyła gotówkę i sztabki złota. Straty to ponad milion złotych Data publikacji 27.01.2026 Powrót Drukuj Gorzowscy policjanci zatrzymali kobietę, która przywłaszczyła gotówkę i złoto o wartości ponad miliona złotych. Podejrzana pracowała w salonie jubilerskim. Przedstawiciele firmy zawiadomili służby o nieprawidłowościach. Sąd na wniosek prokuratora tymczasowo aresztował podejrzaną, której grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze zostali powiadomieni przez przedstawicieli firmy o nieprawidłowościach w jednym ze swoich salonów jubilerskich. Z zawiadomienia wynika, że doszło do przywłaszczenia gotówki i złota. Wstępnie straty wyceniono na ponad milion złotych. Podejrzaną w tej sprawie była pracownica salonu w Gorzowie Wielkopolskim. Po informacji o przestępstwie policjanci wspólnie z prokuraturą rozpoczęli działania.

Funkcjonariusze zatrzymali 32-letnia kobietę. Podczas przeszukania zabezpieczono między innymi kilkadziesiąt tysięcy złotych i sztabki złota. Z ustaleń wynika, że proceder trwał kilka miesięcy. Do nieprawidłowości miało dochodzić między innymi podczas sprzedaży oferowanych produktów. Sposób działania podejrzanej jest nadal szczegółowo wyjaśniany. Kobieta nie przyznaje się do winy. W gorzowskiej Prokuraturze Rejonowej usłyszała zarzut przywłaszczenia mienia wielkiej wartości. Na wniosek prokuratora sąd tymczasowo aresztował 32-latkę na trzy miesiące. W tej sprawie nadal wykonywane są czynności procesowe. Podejrzanej grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim