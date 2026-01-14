Kryminalni zabezpieczyli ponad 100 kg nielegalnego tytoniu Data publikacji 14.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z powiatu nowosolskiego każdego dnia skutecznie zwalczają przestępczość gospodarczą. Regularne działania mundurowych wymierzone w osoby zajmujące się produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu nielegalnych towarów pozwalają na systematyczne likwidowanie plantacji narkotyków i tytoniu. Podczas ostatnich działań funkcjonariuszom udało się zabezpieczyć kolejną znaczną partię tytoniowej krajanki.

Kryminalni z komisariatu w Kożuchowie, w wyniku szeroko zakrojonych działań operacyjnych, zatrzymali 43-letniego mężczyznę. W toku przeszukania mieszkania oraz zabudowań gospodarczych na terenie gminy Bytom Odrzański policjanci ujawnili ponad 125 kilogramów tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Wyliczono, że straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku mogły wynieść niemal 140 tysięcy złotych. Nielegalny towar został zabezpieczony, a zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzuty, do których się przyznał. Za posiadanie nielegalnych wyrobów tytoniowych odpowie teraz przed sądem. Grozi mu bardzo wysoka grzywna, kara pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie. Dzięki profesjonalnemu rozpoznaniu i skutecznym działaniom funkcjonariuszy duża ilość nielegalnego towaru nie trafi do sprzedaży.

aspirant Justyna Sęczkowska-Sobol

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli