Napadł z nożem na sklepy, został zatrzymany Data publikacji 10.01.2026 Powrót Drukuj Praca kryminalnych gorzowskiej komendy miejskiej doprowadziła do zatrzymania podejrzanego o rozboje z użyciem noża. Śledczy zebrali materiał dowodowy, który wskazuje, że mężczyzna odpowiada za trzy podobne sytuacje. Podejrzany został zatrzymany na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Do trzech podobnych napadów na sklepy doszło w Gorzowie Wielkopolskim. Pierwsze zdarzenie odnotowano 2 stycznia przy ulicy Armii Polskiej. Mężczyzna wszedł z nożem i groził jego użyciem. Zmusił pracownicę do wydania gotówki i uciekł. Podobne sytuacje miały miejsce 3 stycznia w sklepach przy ulicy Wyszyńskiego i Sybiraków. Łącznie podejrzany zabrał ponad 5 tysięcy złotych. Na miejscu pracowali policjanci, którzy zabezpieczali materiał dowodowy, w tym zapisy z monitoringu. Śledczy poznali dokładny przebieg zdarzeń.

Za każdym razem mężczyzna był zamaskowany. Z zapisów monitoringu nie można było ustalić jego personaliów. Przez kolejne dni było to zadanie dla kryminalnych. Ich praca operacyjna doprowadziła ostatecznie do ustalenia danych podejrzanego. Funkcjonariusze przygotowali się do zatrzymania, które zrealizowali 9 stycznia w jednej z miejscowości na terenie województwa zachodniopomorskiego. 46-latek był zaskoczony.

Mężczyzna w sobotę (10 stycznia) został przewieziony na czynności procesowe do prokuratury.

nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim