„…Służyć wiernie Narodowi…” – 64 nowych policjantów ślubowało na sztandar Data publikacji 09.01.2026 Powrót Drukuj 64 funkcjonariuszy, którzy zasilili szeregi lubuskiej Policji, złożyło ślubowanie i tym samym rozpoczęło swoją niezwykle odpowiedzialną policyjną misję. Te wyjątkowe osoby, podczas codziennej służby, będą poświęcać się społeczeństwu, narażając przy tym nieraz własne życie. Nowi policjanci niebawem rozpoczną szkolenie podstawowe, po którym wrócą do swoich jednostek, aby strzec bezpieczeństwa Lubuszan.

W piątek (9 stycznia) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim miała miejsce szczególna uroczystość, podczas której 64 młodych adeptów policyjnej służby złożyło uroczyste ślubowanie na sztandar, by już wkrótce dołączyć do jednostek w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Krośnie Odrzańskim, Międzyrzeczu, Nowej Soli, Słubicach, Sulęcinie, Świebodzinie, Żaganiu, Żarach oraz Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Wszyscy funkcjonariusze słowa roty przysięgi wypowiadali z dumą, ale i z wyraźnym wzruszeniem, bowiem od tej chwili stali się policjantami. Dla wielu z nich wydarzenie to było zwieńczeniem ich starań i spełnieniem zawodowych marzeń. Teraz nowych stróżów prawa czeka przygotowanie podstawowe, które każdy policjant musi przejść zanim trafi do swej macierzystej jednostki. Następnie czeka ich jeszcze proces adaptacyjny w określonych jednostkach Policji. Po tych etapach będą oni przygotowani do służby i zapewniania bezpieczeństwa społeczeństwu oraz stawiania czoła największym wyzwaniom.

Do nowych policjantów zwrócił się Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk: „Dzisiejszy dzień jest zaszczytem, ale i momentem przyjęcia na siebie szczególnej powinności – troski o drugiego człowieka. Wasza służba będzie miała realny wpływ na poczucie bezpieczeństwa i komfort życia mieszkańców Ziemi Lubuskiej. To dbałość o najbliższe środowisko – wasze rodziny, sąsiadów, lokalne społeczności. To codzienne decyzje, często podejmowane w trudnych warunkach, które mają znaczenie dla innych”. Do ślubujących policjantów słowa skierował również Wojewoda Lubuski Marek Cebula, który w imieniu swoim oraz wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego pogratulował im odważnej decyzji jaką jest wstąpienie w szeregi Policji oraz życzył, aby służba przynosiła im wielką satysfakcję z niesienia pomocy społeczeństwu. Duchowego wsparcia jak zawsze udzielił Kapelan lubuskiej Policji ksiądz kanonik Jerzy Piasecki.

Nowym policjantom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w służbie!

podkomisarz Mateusz Sławek

film: młodszy aspirant Oskar Stroński

zdjęcia: młodszy aspirant Bartosz Kulej

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim