Sprzedaż i użytkowanie fajerwerków pod okiem policjantów Data publikacji 29.12.2025 Powrót Drukuj W związku z nadchodzącym Sylwestrem, policjanci z całego województwa lubuskiego wraz z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej prowadzą intensywne kontrole punktów sprzedaży materiałów pirotechnicznych. Działania te mają na celu nie tylko weryfikację legalności handlu, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu poprzez egzekwowanie przepisów przeciwpożarowych oraz przypominanie o rozporządzeniu porządkowym Wojewody Lubuskiego. Dokument ten wprowadza ograniczenia w używaniu fajerwerków na terenie województwa od 22 grudnia 2025 roku do 31 stycznia 2026 roku, dopuszczając ich odpalanie jedynie w Sylwestra oraz w Nowy Rok.

Podczas wspólnych patroli w punktach sprzedaży pirotechniki, lubuscy policjanci kładą szczególny nacisk na przestrzeganie zakazu udostępniania takich środków osobom nieletnim. Funkcjonariusze sprawdzają, czy sprzedawcy rzetelnie weryfikują wiek nabywców oraz czy w widocznych miejscach umieszczono stosowne tablice informacyjne. Równolegle strażacy kontrolują zabezpieczenia przeciwpożarowe, w tym dostępność gaśnic i koców gaśniczych, a także prawidłowość ekspozycji towaru. Zgodnie z obowiązującymi normami, materiały wybuchowe nie mogą być ogólnodostępne dla osób postronnych – towar może podawać wyłącznie pracownik stoiska. Ponadto miejsca sprzedaży muszą spełniać wymogi dotyczące wentylacji, posiadać instrukcje BHP oraz być odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą czy dostępem osób niepowołanych.

Służby apelują do mieszkańców województwa o zachowanie maksymalnej ostrożności, ponieważ niewłaściwe obchodzenie się z fajerwerkami co roku jest przyczyną groźnych wypadków, pożarów i zniszczeń mienia. Należy pamiętać, że petardy i race to materiały wybuchowe, które mogą spowodować nieodwracalne urazy wzroku, słuchu, ciężkie oparzenia, a w skrajnych przypadkach nawet utratę kończyn lub śmierć. Używając środków pirotechnicznych, bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym osobom.

Aby noc sylwestrowa była bezpieczna, należy bezwzględnie stosować się do kluczowych zasad:

kupujmy fajerwerki wyłącznie w licencjonowanych punktach i upewnijmy się, że posiadają instrukcję obsługi w języku polskim

zakupione materiały przechowujmy w suchych miejscach, z dala od źródeł ciepła i w miejscach niedostępnych dla dzieci

przed użyciem dokładnie przeczytajmy instrukcję, a odpalanie zawsze przeprowadzajmy pod nadzorem osoby dorosłej

fajerwerków używajmy wyłącznie na otwartej przestrzeni, z dala od bloków mieszkalnych, samochodów oraz skupisk ludzi i zwierząt

podczas odpalania nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem – trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce, stojąc z boku

jeśli fajerwerk nie eksplodował po odpaleniu, nie podchodźmy do niego, aby sprawdzić przyczynę, lecz odczekajmy bezpieczny czas

nigdy nie rzucajmy petard w stronę innych osób ani w miejsca, gdzie znajdują się substancje łatwopalne

Niezwykle istotne jest również przestrzeganie ram czasowych dotyczących używania pirotechniki, które zostały ściśle określone w rozporządzeniu porządkowym Wojewody Lubuskiego. Zgodnie z tym dokumentem, na terenie całego województwa obowiązuje zakaz używania wyrobów pirotechnicznych od 22 grudnia 2025 r. do 31 stycznia 2026 r., z jedynym wyjątkiem dla 31 grudnia 2025 r. oraz 1 stycznia 2026 r. Oznacza to, że odpalanie petard w inne dni jest złamaniem prawa miejscowego i wiąże się z surowymi konsekwencjami. Funkcjonariusze podczas trwających kontroli informują o tych ograniczeniach nie tylko sprzedawców, ale i napotkanych kupujących, podkreślając, że przestrzeganie tych terminów ma na celu ochronę spokoju mieszkańców oraz dobrostanu zwierząt, które bardzo źle znoszą hałas wybuchów.

Warto pamiętać o konkretnej odpowiedzialności karnej związanej z obrotem i używaniem pirotechniki. Sprzedaż fajerwerków osobom nieletnim jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat. Z kolei używanie materiałów pirotechnicznych w dni objęte zakazem wynikającym z rozporządzenia wojewody może zostać uznane za wykroczenie z art. 51 Kodeksu Wykroczeń, co skutkuje mandatem karnym w wysokości do 500 złotych lub wnioskiem o ukaranie do sądu. Dodatkowo, za nieostrożne obchodzenie się z materiałami wybuchowymi lub łamanie przepisów dotyczących ich przechowywania i używania, art. 83 Kodeksu Wykroczeń przewiduje kary aresztu, grzywny bądź nagany. Służby apelują o rozwagę, aby powitanie nowego roku było radosnym wydarzeniem, a nie początkiem problemów zdrowotnych lub prawnych.

młodszy aspirant Bartosz Kulej

video: młodszy aspirant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim