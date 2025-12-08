Uciekał przed policjantami, bo nie posiadał uprawnień do kierowania. 28-latek zatrzymany po pościgu Data publikacji 08.12.2025 Powrót Drukuj Do pięciu lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie, który jadąc motocyklem, nie zatrzymał się do kontroli drogowej. 28-latek uciekał przed policjantami między innymi z uwagi na brak uprawnień do kierowana.

W sobotę (6 grudnia) mundurowi ze wschowskiej drogówki w miejscowości Szlichtyngowa prowadzili kontrole trzeźwość kierujących. W trakcie działań policjanci zauważyli jadącego w ich kierunku motocyklistę. Funkcjonariusze postawili sprawdzić, czy jest trzeźwy. Mężczyzna nie miał zamiaru zatrzymywać się do kontroli. Wyminął zatrzymującego go policjanta i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za jednośladem w pościg. Po przejechaniu kilkuset metrów dogonili motocyklistę, któremu cały czas przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydawali polecenie do zatrzymania. Kierujący nie reagował i kontynuował ucieczkę. W pewnym momencie mężczyzna wjechał do lasu. Tam stracił panowanie nad pojazdem, wywrócił się i kontynuował ucieczkę pieszo. Po chwili został zatrzymany. Po sprawdzeniu w systemach okazało się, że 28-latek nie powinien wsiadać za kierownicę motocykla, z uwagi na brak uprawnień. Natomiast pojazd, którym się poruszał, miał założone tablice rejestracyjne od innego motocykla, nie był dopuszczony do ruchu oraz nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia.



Za popełnione przestępstwa oraz wykroczenia mieszkaniec gminy Głogów odpowie przed sądem. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.



aspirant Marek Cieślakowski

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie