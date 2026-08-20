Policja i Straż Graniczna wspólnie na rzecz kształcenia młodzieży w oddziałach mundurowych Data publikacji 20.08.2026 Powrót Drukuj W Krośnie Odrzańskim podpisane zostały podpisane zostały kolejne porozumienia pomiędzy Policją, Strażą Graniczną oraz dyrektorami szkół średnich. Nowe oddziały o profilu mundurowym utworzone zostaną na terenie województwa lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Inicjatywa ta pozwoli stworzyć dogodne warunki dla młodzieży w profesjonalnym i wszechstronnym przygotowaniu do przyszłej służby w formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju.

W czwartek (20 sierpnia) w siedzibie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim odbyła się uroczystość podpisania porozumień dotyczących utworzenia kolejnych oddziałów o profilu mundurowym w szkołach średnich. Wzięli w niej udział między innymi Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim generał SG Monika Musielak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Tomasz Zgirski, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu inspektor Sławomir Piekut, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektor Norbert Kurenda, a także komendanci miejscy i powiatowi Policji oraz dyrektorzy szkół średnich, w których będą prowadzone oddziały o profilu mundurowym. W województwie lubuskim nowe oddziały powstaną w Czerwieńsku i Krośnie Odrzańskim. Porozumieniem objęte zostały również szkoły z województw dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Podpisane dokumenty regulują współpracę szkół z Policją i Strażą Graniczną w zakresie prowadzenia zajęć dla uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą ze służbą w formacjach mundurowych. Program nauczania będzie obejmował zarówno przygotowanie teoretyczne, jak i praktyczne. W ramach zajęć młodzież będzie podnosić swoją sprawność fizyczną, ale przede wszystkim zdobywać wiedzę na temat zadań, uprawnień i odpowiedzialności funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej. Absolwenci oddziałów o profilu mundurowym, którzy złożą podanie o przyjęcie do służby w Policji lub Straży Granicznej przed upływem trzech lat od ukończenia oddziału o profilu mundurowym, podczas postępowania kwalifikacyjnego zostaną zwolnieni z testu wiedzy. Jeżeli uzyskali pozytywny wynik ze spełniającego odpowiednie kryteria testu sprawności fizycznej przeprowadzonego w ostatnim roku szkolnym nauczania w oddziale o profilu mundurowym, zostaną zwolnieni podczas postępowania kwalifikacyjnego także z testu sprawności fizycznej. Ponadto absolwenci oddziałów o profilu mundurowym, którzy pomyślnie przejdą postępowanie kwalifikacyjne, będą mieli pierwszeństwo w przyjęciu do służby w Policji lub Straży Granicznej.

Współpraca formacji mundurowych i szkół średnich jest odpowiedzią na zainteresowanie młodzieży służbą w Policji i Straży Granicznej. To również inwestycja w przyszłe kadry formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego kraju.

nadkomisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim