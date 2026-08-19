Potrącenie na pasach w oku kamery. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 38-latce Data publikacji 19.08.2026 Powrót Drukuj Wystarczyła chwila nieuwagi, by spokojny przejazd zamienił się w groźnie wyglądające zdarzenie. Na ulicy Kupieckiej w Zielonej Górze 38-letnia kobieta, kierująca Hyundaiem, nie ustąpiła pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu, w wyniku czego doszło do potrącenia. Na szczęście kobieta nie odniosła poważnych obrażeń. Film, który zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu pokazuje, jak niewiele potrzeba, by chwila dekoncentracji za kierownicą doprowadziła do groźnej sytuacji. Kierująca straciła prawo jazdy, a sprawa trafiła do sądu.

Do zdarzenia doszło we wtorek (18 sierpnia) przy ul. Kupieckiej w Zielonej Górze. 38-letnia kierująca Hyundaiem, dojeżdżając do przejścia dla pieszych nie zachowała należytej ostrożności i nie ustąpiła pierwszeństwa kobiecie, która znajdowała się już na pasach, w wyniku czego doszło do potrącenia. Zderzenie samochodu z pieszą wyglądało bardzo groźnie, jednak w tym przypadku na szczęście poszkodowana nie odniosła poważnych obrażeń. Na miejscu pracowali policjanci ruchu drogowego, którzy dokładnie sprawdzili okoliczności zdarzenia, analizując między innymi zapis z kamer miejskiego monitoringu. Nagranie pozwoliło dokładnie odtworzyć przebieg zdarzenia i nie pozostawiało wątpliwości co do tego, w jaki sposób doszło do zdarzenia. Policjanci zatrzymali 38-latce prawo jazdy i skierowali wobec niej wniosek o ukaranie do sądu.

Ta sytuacja jest przykładem, jak ogromne znaczenie ma pełna koncentracja za kierownicą. Szczególnie niebezpieczne są miejsca, w których ruch pieszych „przecina się” z ruchem samochodów: przejścia dla pieszych, skrzyżowania i okolice przystanków. Dojeżdżając do przejścia dla pieszych, kierowca powinien przede wszystkim obserwować jego otoczenie i odpowiednio wcześniej przygotować się do zatrzymania. Pieszy może pojawić się na przejściu w każdej chwili, dlatego tak ważne jest ograniczenie prędkości i zachowanie szczególnej ostrożności. Skutki bagatelizowania tych zasad mogą być znacznie poważniejsze niż uszkodzenie samochodu. Na drodze nie ma miejsca na pośpiech, rutynę ani chwilę nieuwagi.

młodszy aspirant Anna Baran

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze