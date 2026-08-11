Policjanci zatrzymali oszustów i odzyskali skradzione pieniądze – ponad 125 tysięcy złotych Data publikacji 11.08.2026 Powrót Drukuj Zielonogórscy kryminalni we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zgorzelcu namierzyli i zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwa metodą na „policjanta i prokuratora ”. Obaj są już tymczasowo aresztowani. Przestępcy oszukali dwie starsze osoby w Sulechowie i Żarach na łączną kwotę 120 tysięcy złotych. Podejrzani zostali zatrzymani na ternie województwa dolnośląskiego w okolicach Zgorzelca. Kryminalni odzyskali wszystkie skradzione pieniądze.

W środę (5 sierpnia) do policjantów z komisariatu w Sulechowie zgłosiła się 67-latka, która opowiedziała, że została oszukana. Z jej relacji wynikało, że na telefon stacjonarny zadzwonił mężczyzna podający się za prokuratora i poinformował, że przestępcy planują włamanie do jej mieszkania i kradzież pieniędzy. Następnie wypytywał kobietę o zgromadzone oszczędności, wartościowe przedmioty i lokaty. Nieświadoma podstępu seniorka powiedziała ile ma pieniędzy. Wtedy telefoniczny rozmówca nakazał spakować oszczędności, które ma w domu, a także wypłacić te zgromadzone w banku i przekazać kurierowi, który się po nie zgłosi. Przestraszona 67-latka nie wiedząc, że rozmawia z oszustem, wykonała wszystkie jego polecenia i przekazała „kurierowi” torbę z pieniędzmi w kwocie 22 tysięcy złotych. Gdy się zorientowała, że została oszukana było już za późno.

Do podobnego oszustwa doszło dzień później (6 sierpnia) na terenie Żar. Do 79-letniego mężczyzny zadzwoniła osoba podająca się za „policjanta” i poinformowała, że musi przekazać jej wszystkie pieniądze jakie posiada jeśli nie chce ich stracić. Nie podejrzewający nic senior przygotował swoje oszczędności – w sumie 100 tysięcy złotych i przekazał je nieznanemu mężczyźnie podającemu się za kuriera. Jak się później okazało, obie te sprawy były ze sobą powiązane bo oszustami wykorzystującymi nieświadomość starszych osób byli ci sami dwaj mężczyźni.

Policjanci kryminalni zielonogórskiej komendy miejskiej, po zgłoszeniu od mieszkanki Sulechowie rozpoczęli działania operacyjne, dzięki którym ustalili, że osoby odpowiedzialne za ten proceder mogą przebywać na terenie województwa dolnośląskiego. W trakcie prowadzonych czynności ustalili też, że najprawdopodobniej są oni także odpowiedzialni za podobne oszustwo na terenie Żar.

Do sprawy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 26 i 29 lat. Przy zatrzymanych policjanci znaleźli ponadto środki odurzające, a jeden z nich (29-latek) był dodatkowo poszukiwany. Ponadto zatrzymani mieli przy sobie plecak, w którym zapakowane były pieniądze w kwocie ponad 125 tysięcy złotych.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty oszustwa i posiadania środków odurzających. Za te przestępstwa według kodeksu karnego grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Materiał dowodowy zebrany w stosunku do mężczyzn pozwolił prokuratorowi Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie na wystąpienie do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Po zapoznaniu z materiałem dowodowym w tej sprawie, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu mężczyzn na trzy miesiące.

Ta historia powinna być przestrogą! Prosimy wszystkich, a w szczególności osoby starsze o ostrożność w kontaktach telefonicznych, zwłaszcza gdy osoba po drugiej stronie słuchawki chce od nas pieniędzy. Pamiętajmy, że nie należy wierzyć w historie, które ktoś opowiada nam przez telefon. Ofiarą manipulacji oszustów działających metodą „na wnuczka, prokuratora czy policjanta” może paść każdy, niezależnie od wieku. Pamiętajmy, że ani prokuratorzy, ani policjanci nigdy nie żądają wpłaty żadnych pieniędzy ani też nigdy nie informują o prowadzonych „tajnych” działaniach. Ostrożność i zasada ograniczonego zaufania to podstawa postępowania w kontaktach z nieznanymi osobami.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze