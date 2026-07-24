Liczne kradzieże paliwa na stacjach. Podejrzanego rozpoznała dzielnicowa Data publikacji 24.07.2026 Powrót Drukuj Gorzowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, któremu zarzuca się kradzieże paliwa na stacjach. Podejrzany usłyszał dotychczas zarzuty za kilka przestępstw, ale śledczy analizują jeszcze kilkanaście przypadków. Mężczyzna podczas kradzieży ukrywał swoją tożsamość i zmieniał tablice rejestracyjne. Na jednym z nagrań rozpoznała go dzielnicowa.

Gorzowscy policjanci pracowali nad sprawami kradzieży paliwa, które według wstępnych ustaleń mógł łączyć jeden podejrzany. Od początku roku takich zdarzeń w różnych częściach miasta odnotowano łącznie ponad 20. W ostatnich kilku przypadkach mężczyzna, który próbował ukryć swoją tożsamość, odjeżdżał po zatankowaniu paliwa do osobnego zbiornika. Używany przez niego pojazd miał tablice rejestracyjne od innego auta.



Policjanci analizowali zabezpieczone nagrania. Jedna z dzielnicowych rozpoznała podejrzanego ze swojego rejonu i we wtorek (21 lipca) funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego 38-latka w jednej z podgorzowskich miejscowości. Mężczyzna usłyszał sześć zarzutów kradzieży paliwa i używania cudzej tablicy rejestracyjnej. Do zdarzeń doszło w czerwcu i lipcu na stacjach przy ulicy Myśliborskiej, Koniawskiej, 11 Listopada, Piłsudskiego i w Bogdańcu. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Prokurator zdecydował o zastosowaniu dozoru. Policjanci analizują jeszcze kilkanaście zdarzeń, bo zarzutów może być więcej.

nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim