„Nawet z narażeniem życia” - 74 policjantów ślubowało na sztandar Data publikacji 20.07.2026 Powrót Drukuj W poniedziałek (20 lipca) w siedzibie lubuskiej Policji 74 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Dzisiejsza uroczystość była dla nich początkiem nowej drogi życiowej, a jednocześnie początkiem policyjnej misji, podczas której poświęcać się będą pomocy społeczeństwu. Po zakończeniu szkolenia podstawowego będą dumnie służyć i zapewniać bezpieczeństwo nie tylko mieszkańcom województwa lubuskiego, ale wszystkim tym, którzy będą potrzebować ich pomocy.

Duma, honor oraz poczucie ogromnej odpowiedzialności – takie emocje towarzyszyły 74 nowo przyjętym policjantom oraz ich bliskim, którzy w poniedziałek (20 lipca) wzięli udział w uroczystej zbiórce związanej ze ślubowaniem na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Dla nich ślubowanie było zwieńczeniem wielu starań i spełnieniem zawodowych marzeń, a równocześnie początkiem niezwykłej, policyjnej drogi. Już niebawem młodzi funkcjonariusze trafią na kurs podstawowy do jednej ze szkół Policji, gdzie będą się kształcić i poznawać tajniki służby. Następnie czeka ich proces adaptacyjny i wreszcie służba w swojej macierzystej komendzie. Odpowiednio wyszkoleni i przygotowani do zapewniania bezpieczeństwa, będą stawiać czoła wielu wyzwaniom, ale przede wszystkim podawać pomocną dłoń osobom potrzebującym.

Słowa powitania do nowo przyjętych funkcjonariuszy skierował Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk, który w swoim przemówieniu nawiązał do roty ślubowania oraz rozpoczynającego się niebawem szkolenia podstawowego policjantów: „To zobowiązanie do uczciwości, odwagi i rzetelnego wykonywania powierzonych obowiązków. To także wierność wartościom, które od pokoleń wyznaczają kierunek naszej formacji w imię hasła „Pomagamy i chronimy”. Dzisiejsze ślubowanie jest dopiero początkiem. Już wkrótce rozpoczniecie intensywne szkolenia w szkołach Policji. Będzie to czas zdobywania wiedzy, doskonalenia umiejętności, poznawania specyfiki służby oraz kształtowania charakteru. Przed Wami wiele godzin nauki, ćwiczeń i wysiłku, ale jestem przekonany, że ten trud szybko przyniesie efekty i stanie się solidnym fundamentem do odpowiedzialnej, profesjonalnej służby”. Uroczystość ślubowania zgromadziła kadrę kierowniczą lubuskiej Policji. Wziął w niej udział również Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Radosław Wróblewski, który pogratulował nowo przyjętym funkcjonariuszom wstąpienia do służby na rzecz bezpieczeństwa Lubuszan.

Naszym nowym koleżankom i kolegom życzymy wytrwałości w przyswajaniu wiedzy oraz poznawaniu policyjnego rzemiosła potrzebnego do wykonywania tego wyjątkowego zawodu. Mamy nadzieję, że wszyscy nowo przyjęci policjanci wrócą do swoich jednostek zmotywowani i gotowi do pełnienia służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubuskiego.

nadkomisarz Maciej Kimet

foto: młodszy aspirant Oskar Stroński

video: młodszy aspirant Bartosz Kulej

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim