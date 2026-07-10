„Niech naszą największą dumą i punktem odniesienia zawsze będzie człowiek, któremu przyszło nam służyć” – lubuskie obchody Święta Policji Data publikacji 10.07.2026 Powrót Drukuj Święto Policji to dla funkcjonariuszy oraz pracowników Policji moment awansów, wyróżnień, ale przede wszystkim wyjątkowy czas wdzięczności dla lubuskich stróżów prawa za ich zaangażowanie, codzienną pomoc i zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego regionu. To również przypomnienie i oddanie honoru poległym funkcjonariuszom, którzy w służbie drugiemu człowiekowi ponieśli najwyższą cenę. Tegoroczne, Wojewódzkie Obchody Święta Policji, które odbyły się w Gubinie, miały wymiar szczególny – podczas apelu, przy obecności mieszkańców, funkcjonariuszy i zaproszonych gości uroczyście nadano sztandar Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Wielkimi krokami zbliża się 107. rocznica utworzenia Policji Państwowej. Obchodzone przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Święto Policji każdego roku ma wyjątkowy i uroczysty charakter. Jest symbolem przywiązania do historii formacji oraz munduru, który każdy policjant nosi z honorem. To szczególny czas dla wszystkich tworzących policyjną wspólnotę. Na przestrzeni ponad stu lat zmieniło się wiele, jednak nie zmieniło się to, co od początku przyświeca policyjnej służbie – wierne wypełnianie roty ślubowania. To misja polegająca na zapewnianiu bezpieczeństwa, gotowości do niesienia pomocy oraz służbie każdemu, kto tej pomocy potrzebuje.

Tegoroczne Wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu lubuskiego odbyły się w czwartek i piątek (9 i 10 lipca) w Gorzowie Wielkopolskim oraz Gubinie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Komendant Główny Policji, generalny inspektor Marek Boroń. Uroczystości rozpoczęły się w czwartkowy poranek od oddania hołdu funkcjonariuszom, którzy wykonując swoje obowiązki służbowe, zapłacili najwyższą cenę – oddali życie na służbie. Podczas uroczystej zbiórki na patio Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim złożono kwiaty przy symbolicznym obelisku poświęconym pamięci poległych policjantów. Chwilę później uczczono także pamięć patrona lubuskiej Policji – aspiranta Policji Państwowej Alojzego Banacha, zamordowanego wiosną 1940 roku w Twerze.

Następnego dnia obchody przeniosły się do przygranicznego Gubina. W kościele pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej odprawiona została uroczysta msza święta w intencji policjantów i pracowników Policji, której przewodniczył biskup Adrian Put. Po jej zakończeniu odbył się przemarsz policyjnych pododdziałów na plac Świętego Jana Pawła II przy kościele farnym. Punktualnie o godzinie 12 rozpoczął się tam uroczysty apel zgodny z ceremoniałem policyjnym. Wzięli w nim udział policjanci i pracownicy Policji, mieszkańcy Gubina, a także parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, wymiaru sprawiedliwości oraz służb współpracujących z Policją. Tradycyjny meldunek o gotowości do rozpoczęcia wydarzenia, Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektorowi Rafałowi Kochańczykowi, złożył dowódca uroczystości komisarz Piotr Bielawski z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu na maszt flagi Polski, pamięć poległych policjantów uczczono symboliczną minutą ciszy i odegraniem sygnału „Śpij Kolego”.

W swoim przemówieniu Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk podziękował lubuskim policjantom i pracownikom Policji za ich zaangażowanie, codzienny wysiłek i misję w zapewnianiu bezpieczeństwa: „Szanowni Państwo, za nami czas intensywnej pracy i wielu wyzwań. Dlatego pragnę podziękować wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom oraz pracownikom lubuskiej Policji za ich codzienny trud, profesjonalizm i oddanie. (…) Niech każdego dnia towarzyszy Wam przekonanie, że nawet najmniejszy gest pomocy, każda uczciwie wykonana czynność i każda podjęta decyzja mają realny wpływ na czyjeś życie. Niech naszą największą dumą i punktem odniesienia zawsze będzie człowiek, któremu przyszło nam służyć zgodnie z hasłem „Pomagamy i chronimy”.

Święto Policji to także czas awansów, odznaczeń oraz podziękowań dla mundurowych oraz instytucji i środowisk współpracujących z Policją. Podczas dzisiejszych obchodów za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych w służbie państwu zostały wręczone medale „Za długoletnią służbę” nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz odznaki „Zasłużony policjant” i medale „Za zasługi dla Policji” nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym roku mianowanych na wyższe stopnie służbowe zostanie ponad 280 policjantów garnizonu lubuskiego.

Wojewódzkie Obchody Święta Policji miały wyjątkowych charakter, zwłaszcza dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. Komendantowi tej jednostki, nadkomisarz Justynie Ciurlik przekazano sztandar, który jest dowodem zaufania społecznego i docenienia pracy Policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Wręczenie sztandaru tej jednostce Policji to historyczna chwila, która przypieczętowała wierną służbę krośnieńskich policjantów i oddanie lokalnej społeczności. Sztandar to symbol najwyższego honoru, męstwa i policyjnego etosu. To wokół niego jednoczy się policyjna formacja, czerpiąc z niego dumę i zobowiązanie do dalszej, rzetelnej ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Po zakończeniu części uroczystości, związanej z nadaniem sztandaru policyjnego, przyszedł czas na przemówienia zaproszonych gości. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Rafał Kochańczyk zwrócił się do uczestników uroczystości słowami: „Policjanci na co dzień mają do czynienia z rzeczami, z którymi większość społeczeństwa nigdy nie będzie miała styczności. Dlatego chciałem Wam podziękować, że mimo tych wszystkich interwencji i trudności zawsze stoicie na wysokości zadania. Chylę także czoła przed pracownikami cywilnymi naszej formacji, bo to dzięki Wam w głównej mierze możemy oddawać się temu, żeby społeczeństwo czuło się bezpiecznie. Oczywiście nie byłoby tej dobrej i efektywnej pracy, gdyby nie członkowie naszych rodzin, którzy wspierają nas na co dzień. I za to też proszę podziękować swoim najbliższym – za to, że czuwają i starają się, abyśmy mogli zregenerować siły i w dalszym ciągu skutecznie służyć naszemu społeczeństwu”. Podczas przemówienia Wojewody Lubuskiego Marka Cebuli mogliśmy usłyszeć wiele słów uznania, podziękowań za profesjonalną oraz odpowiedzialną służbę i za znakomitą współpracę, która przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców województwa lubuskiego. Wraz z wyrazami wdzięczności przekazywano najlepsze życzenia dla policjantek i policjantów oraz pracowników Policji.

Uroczystości zakończyły się defiladą policyjnych pododdziałów oraz koncertem Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Po części oficjalnej odbył się piknik rodzinny, podczas którego mieszkańcy – zwłaszcza najmłodsi – mogli zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym przez lubuskich policjantów. Funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi i młodzieżą o zasadach bezpiecznego zachowania na drodze, nad wodą, w cyberprzestrzeni oraz podczas wakacyjnego wypoczynku. Wojewódzkie Obchody Święta Policji zostały wsparte przez instytucje samorządowe powiatu krośnieńskiego, a także Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i Urząd Miasta w Gorzowie Wielkopolskim oraz inne instytucje współpracujące z lubuską Policją.

Wszystkim policjantkom, policjantom oraz pracownikom Policji składamy wyrazy najwyższego uznania i dziękujemy za codzienne zaangażowanie, odpowiedzialność oraz profesjonalizm w służbie na rzecz mieszkańców województwa lubuskiego. Służba w Policji to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim misja, która wymaga odwagi, poświęcenia i gotowości do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, budząc szacunek i zaufanie społeczne. Życzymy Wam satysfakcji z pełnionej służby i wykonywanej pracy, wytrwałości w realizacji codziennych wyzwań, pomyślności w życiu osobistym oraz nieustającej dumy z bycia częścią policyjnej społeczności.

nadkomisarz Maciej Kimet

zdjęcia: podkomisarz Mateusz Sławek

film: młodszy aspirant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim