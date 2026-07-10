„Niech naszą największą dumą i punktem odniesienia zawsze będzie człowiek, któremu przyszło nam służyć” – lubuskie obchody Święta Policji
Święto Policji to dla funkcjonariuszy oraz pracowników Policji moment awansów, wyróżnień, ale przede wszystkim wyjątkowy czas wdzięczności dla lubuskich stróżów prawa za ich zaangażowanie, codzienną pomoc i zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego regionu. To również przypomnienie i oddanie honoru poległym funkcjonariuszom, którzy w służbie drugiemu człowiekowi ponieśli najwyższą cenę. Tegoroczne, Wojewódzkie Obchody Święta Policji, które odbyły się w Gubinie, miały wymiar szczególny – podczas apelu, przy obecności mieszkańców, funkcjonariuszy i zaproszonych gości uroczyście nadano sztandar Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.
Wielkimi krokami zbliża się 107. rocznica utworzenia Policji Państwowej. Obchodzone przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Święto Policji każdego roku ma wyjątkowy i uroczysty charakter. Jest symbolem przywiązania do historii formacji oraz munduru, który każdy policjant nosi z honorem. To szczególny czas dla wszystkich tworzących policyjną wspólnotę. Na przestrzeni ponad stu lat zmieniło się wiele, jednak nie zmieniło się to, co od początku przyświeca policyjnej służbie – wierne wypełnianie roty ślubowania. To misja polegająca na zapewnianiu bezpieczeństwa, gotowości do niesienia pomocy oraz służbie każdemu, kto tej pomocy potrzebuje.
Tegoroczne Wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu lubuskiego odbyły się w czwartek i piątek (9 i 10 lipca) w Gorzowie Wielkopolskim oraz Gubinie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Komendant Główny Policji, generalny inspektor Marek Boroń. Uroczystości rozpoczęły się w czwartkowy poranek od oddania hołdu funkcjonariuszom, którzy wykonując swoje obowiązki służbowe, zapłacili najwyższą cenę – oddali życie na służbie. Podczas uroczystej zbiórki na patio Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim złożono kwiaty przy symbolicznym obelisku poświęconym pamięci poległych policjantów. Chwilę później uczczono także pamięć patrona lubuskiej Policji – aspiranta Policji Państwowej Alojzego Banacha, zamordowanego wiosną 1940 roku w Twerze.
Następnego dnia obchody przeniosły się do przygranicznego Gubina. W kościele pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej odprawiona została uroczysta msza święta w intencji policjantów i pracowników Policji, której przewodniczył biskup Adrian Put. Po jej zakończeniu odbył się przemarsz policyjnych pododdziałów na plac Świętego Jana Pawła II przy kościele farnym. Punktualnie o godzinie 12 rozpoczął się tam uroczysty apel zgodny z ceremoniałem policyjnym. Wzięli w nim udział policjanci i pracownicy Policji, mieszkańcy Gubina, a także parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, wymiaru sprawiedliwości oraz służb współpracujących z Policją. Tradycyjny meldunek o gotowości do rozpoczęcia wydarzenia, Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektorowi Rafałowi Kochańczykowi, złożył dowódca uroczystości komisarz Piotr Bielawski z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu na maszt flagi Polski, pamięć poległych policjantów uczczono symboliczną minutą ciszy i odegraniem sygnału „Śpij Kolego”.
W swoim przemówieniu Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk podziękował lubuskim policjantom i pracownikom Policji za ich zaangażowanie, codzienny wysiłek i misję w zapewnianiu bezpieczeństwa: „Szanowni Państwo, za nami czas intensywnej pracy i wielu wyzwań. Dlatego pragnę podziękować wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom oraz pracownikom lubuskiej Policji za ich codzienny trud, profesjonalizm i oddanie. (…) Niech każdego dnia towarzyszy Wam przekonanie, że nawet najmniejszy gest pomocy, każda uczciwie wykonana czynność i każda podjęta decyzja mają realny wpływ na czyjeś życie. Niech naszą największą dumą i punktem odniesienia zawsze będzie człowiek, któremu przyszło nam służyć zgodnie z hasłem „Pomagamy i chronimy”.
Święto Policji to także czas awansów, odznaczeń oraz podziękowań dla mundurowych oraz instytucji i środowisk współpracujących z Policją. Podczas dzisiejszych obchodów za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych w służbie państwu zostały wręczone medale „Za długoletnią służbę” nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz odznaki „Zasłużony policjant” i medale „Za zasługi dla Policji” nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym roku mianowanych na wyższe stopnie służbowe zostanie ponad 280 policjantów garnizonu lubuskiego.
Wojewódzkie Obchody Święta Policji miały wyjątkowych charakter, zwłaszcza dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. Komendantowi tej jednostki, nadkomisarz Justynie Ciurlik przekazano sztandar, który jest dowodem zaufania społecznego i docenienia pracy Policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Wręczenie sztandaru tej jednostce Policji to historyczna chwila, która przypieczętowała wierną służbę krośnieńskich policjantów i oddanie lokalnej społeczności. Sztandar to symbol najwyższego honoru, męstwa i policyjnego etosu. To wokół niego jednoczy się policyjna formacja, czerpiąc z niego dumę i zobowiązanie do dalszej, rzetelnej ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Po zakończeniu części uroczystości, związanej z nadaniem sztandaru policyjnego, przyszedł czas na przemówienia zaproszonych gości. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Rafał Kochańczyk zwrócił się do uczestników uroczystości słowami: „Policjanci na co dzień mają do czynienia z rzeczami, z którymi większość społeczeństwa nigdy nie będzie miała styczności. Dlatego chciałem Wam podziękować, że mimo tych wszystkich interwencji i trudności zawsze stoicie na wysokości zadania. Chylę także czoła przed pracownikami cywilnymi naszej formacji, bo to dzięki Wam w głównej mierze możemy oddawać się temu, żeby społeczeństwo czuło się bezpiecznie. Oczywiście nie byłoby tej dobrej i efektywnej pracy, gdyby nie członkowie naszych rodzin, którzy wspierają nas na co dzień. I za to też proszę podziękować swoim najbliższym – za to, że czuwają i starają się, abyśmy mogli zregenerować siły i w dalszym ciągu skutecznie służyć naszemu społeczeństwu”. Podczas przemówienia Wojewody Lubuskiego Marka Cebuli mogliśmy usłyszeć wiele słów uznania, podziękowań za profesjonalną oraz odpowiedzialną służbę i za znakomitą współpracę, która przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców województwa lubuskiego. Wraz z wyrazami wdzięczności przekazywano najlepsze życzenia dla policjantek i policjantów oraz pracowników Policji.
Uroczystości zakończyły się defiladą policyjnych pododdziałów oraz koncertem Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Po części oficjalnej odbył się piknik rodzinny, podczas którego mieszkańcy – zwłaszcza najmłodsi – mogli zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym przez lubuskich policjantów. Funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi i młodzieżą o zasadach bezpiecznego zachowania na drodze, nad wodą, w cyberprzestrzeni oraz podczas wakacyjnego wypoczynku. Wojewódzkie Obchody Święta Policji zostały wsparte przez instytucje samorządowe powiatu krośnieńskiego, a także Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i Urząd Miasta w Gorzowie Wielkopolskim oraz inne instytucje współpracujące z lubuską Policją.
Wszystkim policjantkom, policjantom oraz pracownikom Policji składamy wyrazy najwyższego uznania i dziękujemy za codzienne zaangażowanie, odpowiedzialność oraz profesjonalizm w służbie na rzecz mieszkańców województwa lubuskiego. Służba w Policji to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim misja, która wymaga odwagi, poświęcenia i gotowości do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, budząc szacunek i zaufanie społeczne. Życzymy Wam satysfakcji z pełnionej służby i wykonywanej pracy, wytrwałości w realizacji codziennych wyzwań, pomyślności w życiu osobistym oraz nieustającej dumy z bycia częścią policyjnej społeczności.
nadkomisarz Maciej Kimet
zdjęcia: podkomisarz Mateusz Sławek
film: młodszy aspirant Oskar Stroński
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim