Ukradł ponad 5 kilometrów przewodów z elektrowni fotowoltaicznej. 43-latek zatrzymany przez kryminalnych Data publikacji 08.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Sulechowa zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież 5,5 kilometra przewodu elektrycznego z terenu elektrowni fotowoltaicznej. Dzięki skutecznym działaniom kryminalnych odzyskano utracone mienie. Podejrzany usłyszał już zarzut i będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Grozi mu do 7,5 roku pozbawienia wolności.

Każda informacja, zabezpieczony materiał i konsekwentnie prowadzone czynności mają ogromne znaczenie w wykrywaniu sprawców przestępstw. Priorytetem dla policjantów jest przedstawienie zarzutów osobom odpowiedzialnym za przestępstwo, ale również odzyskanie skradzionego mienia. Do takich rezultatów doprowadziła determinacja kryminalnych z Sulechowa, którzy zajmowali się sprawą kradzieży przewodów z terenu elektrowni.

Po otrzymaniu zawiadomienia policjanci natychmiast przystąpili do działań. Z ustaleń wynikało, że na początku czerwca skradziono łącznie 5,5 kilometra przewodu elektrycznego, powodując straty o wartości 15 tysięcy złotych. Policjanci analizowali zgromadzone informacje i zabezpieczyli dowody, które pozwoliły wytypować podejrzewanego o to przestępstwo.

Następnie funkcjonariusze udali się do miejsca, gdzie według ustaleń miał przebywać mężczyzna. W trakcie przeszukania znaleźli skradzione przewody. 43-latek usłyszał zarzuty kradzieży i odpowiadać będzie w warunkach recydywy, dlatego musi liczyć się z surowszą karą. Poza tym, na podstawie zgromadzonych przez policjantów dowodów, prokurator zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności.

młodszy aspirant Anna Baran

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze