Chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie – kobieta straciła prawo jazdy za najechanie na rowerzystę Data publikacji 24.06.2026 Powrót Drukuj Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali prawo jazdy kierującej samochodem, która potrąciła rowerzystę, gdy ten zjeżdżał z przejazdu dla rowerów. Na szczęście nie odniósł on żadnych obrażeń. 51-letnia kierująca próbowała przekonać policjantów, że to nie jej wina, ale wszelkie wątpliwości rozwiało nagranie incydentu zarejestrowane przez kamery monitorujące miasto. Kobieta straciła prawo jazdy.

W poniedziałek (22 czerwca), na jednym ze skrzyżowań w centrum Zielonej Góry, 51‑letnia kierująca samochodem osobowym potrąciła rowerzystę, który przejeżdżał przez przejazd dla rowerów. Miejsce, w którym doszło do zdarzenia objęte jest nadzorem kamer monitorujących, więc policjanci bardzo szybko ustalili, że kierujący jednośladem niemal zakończył manewr, gdy doszło do kontaktu z pojazdem. Na szczęście uderzenie nie było mocne, a kierujący jednośladem nie wymagał interwencji medycznej, jak to często bywa w takich przypadkach. Podczas wyjaśniania okoliczności zdarzenia policjanci wytłumaczyli kierującej, że nie zachowała wymaganej ostrożności podczas zbliżania się do przejazdu. Za to zachowanie kobieta straciła prawo jazdy i został wobec niej skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

Pamiętajmy, że użytkownicy jednośladów to pełnoprawni uczestnicy ruchu. Rowerzyści, podobnie jak kierowcy samochodów, mają pełne prawo do bezpiecznego korzystania z infrastruktury drogowej i równie bezpiecznie powinni się czuć korzystając ze ścieżek i przejazdów dla rowerów na skrzyżowaniach dróg. To jednak nie powinno ich zwalniać z zachowania ostrożności, żeby w razie zaistnienia niebezpiecznej sytuacji móc w porę zareagować. Przejazdy dla rowerów są miejscami, w których kierujący pojazdami mechanicznymi mają obowiązek zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza, gdy rowerzysta znajduje się już na przejeździe lub, tak jak w tym przypadku, go opuszcza. Niestety, wciąż dochodzi do sytuacji, w których kierowcy nieprawidłowo oceniają prędkość lub tor jazdy rowerzystów, co prowadzi do niebezpiecznych zdarzeń. Dlatego tak ważne jest, aby kierujący pojazdami pamiętali, że rowerzyści są bardziej narażeni na poważne obrażenia, a ich bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od odpowiedzialnych zachowań innych uczestników ruchu.

Prosimy wszystkich kierowców, aby w rejonach skrzyżowań, przejazdów dla rowerów i przejść dla pieszych zachowywali szczególną ostrożność, zwalniali i obserwowali otoczenie, ustępowali pierwszeństwa pieszym oraz rowerzystom znajdującym się na przejściu i przejeździe, a także przewidywali ruch innych uczestników ruchu, zwłaszcza tych mniej chronionych.

Bezpieczeństwo na drogach zależy od wzajemnego szacunku i odpowiedzialności. Pamiętajmy, że każdy uczestnik ruchu niezależnie od tego, jakim środkiem transportu się porusza - samochodem, rowerem czy pieszo, ma prawo czuć się na drodze bezpiecznie. Obserwujmy drogę i zachowania innych uczestników ruchu drogowego. Przewidujmy możliwe zagrożenia, a wtedy możemy uniknąć niebezpiecznych sytuacji na drodze.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze