Skuteczny pościg za podejrzanym o kradzieże paliwa. Jego pasażerka była poszukiwana Data publikacji 11.06.2026 Powrót Drukuj Świebodzińscy policjanci, w wyniku dynamicznych działań pościgowych zatrzymali kierującego, który uciekał przed mundurowymi i doprowadził do kolizji z radiowozem. 33-latek jest podejrzany o kradzieże paliwa. Z mężczyzną podróżowała 19-letnia pasażerka, która posiadała narkotyki i była poszukiwana.

Świebodzińscy policjanci kryminalni wytypowali mężczyznę podejrzewanego o kradzież paliwa na kilku stacjach. Miał to 33-latek, którego znają z innych spraw. W poniedziałek (8 czerwca) podczas czynności zmierzających do jego zatrzymania, na jednej z ulic Świebodzina zauważyli pojazd, którym mógł poruszać się szukany przez nich mężczyzna. Po włączeniu sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierujący osobowym Volkswagenem gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę. Policjanci natychmiast powiadomili dyżurnego, który do pomocy skierował policjantów z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego. Pościg rozpoczął się na obrzeżu Świebodzina, a później mężczyzna wjechał na trasę ekspresową S3 w kierunku Zielonej Góry. W trakcie pościgu kierujący Volkswagenem uszkodził radiowóz, uderzając w jego bok. Gdy dojechał do Zielonej Góry, w dalszym ciągu próbował zgubić policyjny pościg. Jego pojazd został jednak unieruchomiony po próbie zjechania po schodach. Wtedy próbował jeszcze uciekać pieszo, ale po krótkim pościgu został obezwładniony i zatrzymany przez policjantów. Razem z nim podróżowała 19-latka, która była poszukiwana do odbycia zastępczej kary aresztu. Przy kobiecie funkcjonariusze ujawnili substancje psychoaktywne.

Uciekający 33-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, kierowanie pojazdem pomimo braku uprawnień oraz przeprowadzone zostaną wobec niegu czynności mające na celu ustalić czy odpowiada za kradzieże paliwa. Na wniosek Prokuratury Rejonowej ze Świebodzina, sąd aresztował mężczyznę na trzy miesiące.

aspirant sztabowy Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie