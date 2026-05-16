Aktualności Derby Ziemi Lubuskiej - policjanci zabezpieczali żużlowe wydarzenie Data publikacji 16.05.2026 Powrót Drukuj W piątkowy wieczór (15 maja) gorzowscy policjanci zabezpieczali Derby Ziemi Lubuskiej, aby zagwarantować bezpieczeństwo wszystkim miłośnikom żużlowych rozgrywek, którzy zechcieli na żywo obejrzeć wzmagania czołowych drużyn w kraju. Zabezpieczenie tego sportowego wydarzenia przebiegło bez niebezpiecznych zdarzeń.

Kilkanaście tysięcy kibiców z Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry przybyło wczoraj na Stadion im. Edwarda Jancarza, aby dopingować swoje drużyny. Mecz zabezpieczany był przez gorzowskich policjantów, którzy wspierani byli przez mundurowych z lubuskich pododdziałów prewencji oraz funkcjonariuszy z lubuskich komend. Gorzowska drogówka pomagała zmotoryzowanym kibicom w sprawnym i bezpiecznym dotarciu na stadion. W przypadku pojawiających się utrudnień kierowała ruchem, aby wszyscy zdążyli zaparkować samochód i nie spóźnić się na mecz oraz bezpiecznie opuścić rejon stadionu i wrócić do domu po zawodach.

Tuż po zakończeniu meczu zmotoryzowani kibice mogli korzystać ze zmienionej organizacji ruchu na ulicy Śląskiej. Wprowadzone rozwiązanie ponownie sprawdziło się i pomogło sprawnie wyjechać kibicom z okolic stadionu. Podczas derbów było bezpiecznie i nie odnotowano poważniejszych incydentów związanych z naruszeniem prawa, czy porządku publicznego.

aspirant Agnieszka Wiśniewska

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim