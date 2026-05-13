Bezpieczeństwo bez granic – policjanci z Polski i Niemiec we wspólnym zespole po obu stronach Odry Data publikacji 13.05.2026 Powrót Drukuj W środę (13 maja) odbyła się uroczysta inauguracja wspólnego polsko-niemieckiego zespołu policyjnego. Już wkrótce policjanci ze Słubic i Frankfurtu nad Odrą będą razem pełnić służbę na rzecz mieszkańców obu miast – zarówno obywateli polskich przebywających po stronie niemieckiej, jak i obywateli Niemiec znajdujących się po stronie polskiej. Wszystko po to, aby mieszkańcy, ale również osoby przekraczające granicę Polski i Niemiec, czuli się bezpiecznie oraz mogli liczyć na szybką, profesjonalną pomoc i wsparcie.

Granice państw, choć istnieją w sensie administracyjnym, nie stanowią żadnej przeszkody dla przestępców. Dlatego wszelkie inicjatywy służące zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców oraz ograniczaniu przestępczości transgranicznej są niezwykle istotne – szczególnie dziś, w obliczu zagrożeń o charakterze międzynarodowym. Taką inicjatywą bez wątpienia jest utworzenie wspólnego polsko-niemieckiego zespołu policyjnego Frankfurt nad Odrą / Słubice. To kolejny krok w rozwijającej się współpracy pomiędzy lubuską Policją a Policją Brandenburgii. Partnerstwo to od dawna nie jest jedynie deklaracją, lecz codzienną praktyką. Wspólne patrole, wymiana doświadczeń, szybki przepływ informacji oraz skoordynowane działania operacyjne stają się fundamentem skutecznej walki z przestępczością w rejonie przygranicznym. Już niedługo policjanci ze Słubic i Frankfurtu nad Odrą będą realizować wspólne służby patrolowe ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom obu miast. Głównym celem funkcjonariuszy z Polski i Niemiec będzie przede wszystkim możliwość szybkiego i profesjonalnego niesienia pomocy – zarówno obywatelom polskim po stronie niemieckiej, jak i obywatelom niemieckim przebywającym po stronie polskiej. Szczególne znaczenie będzie to miało w sytuacjach nagłych zdarzeń, kiedy osoby potrzebujące wsparcia będą wymagały natychmiastowej reakcji, opieki i pomocy.

Inauguracja wspólnego polsko-niemieckiego zespołu policyjnego odbyła się w środę (13 maja) we Frankfurcie nad Odrą. Stronę niemiecką reprezentowali Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kraju związkowego Brandenburgii dr Jan Redmann, Prezydent Policji Brandenburgii Oliver Stepien, Kierownik Dyrekcji Policji Wschód Maik Toppel oraz Burmistrz Frankfurtu nad Odrą dr Axel Strasser. Stronę polską z kolei reprezentowali Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk wraz ze swoim Zastępcą inspektorem Tomaszem Zgirskim, II Wicewojewoda Lubuski Tomasz Nesterowicz, Radca Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie młodszy inspektor Rafał Hokusz oraz Burmistrz Słubic Marzena Słodownik. W spotkaniu uczestniczyli również funkcjonariusze polskiej i niemieckiej Policji oraz zaproszeni goście. Po oficjalnych wystąpieniach nastąpiło symboliczne wręczenie symbolicznych emblematów policjantom, którzy będą wspólnie dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Następnie uczestnicy uroczystości odwiedzili nową siedzibę wspólnego zespołu policyjnego, gdzie zaprezentowano wyposażenie służbowe oraz miejsce pracy funkcjonariuszy.

Utworzenie wspólnego zespołu policyjnego to nie tylko ważny symbol współpracy pomiędzy polską i niemiecką Policją, ale przede wszystkim realne wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców Słubic i Frankfurtu nad Odrą. To również kolejny przykład wspólnych działań, wzajemnego zaufania i partnerskiej współpracy ponad granicami państw.

nadkomisarz Maciej Kimet

foto / video: młodszy aspirant Oskar Stroński

