22-latek podejrzany o rozbój na taksówkarzu zatrzymany przez policjantów Data publikacji 30.04.2026 Powrót Drukuj Szybie i zdecydowane działania żagańskich policjantów zakończyły się zatrzymaniem podejrzanego o dokonanie rozboju na kierowcy taksówki. Mężczyzna, używając gazu pieprzowego, doprowadził pokrzywdzonego do stanu bezbronności, a następnie dokonał kradzieży jego samochodu. 22-latek działał w warunkach recydywy, na wniosek prokuratury został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

W nocy z niedzieli na poniedziałek (26/27 kwietnia) funkcjonariusze z Żagania otrzymali zawiadomienie dotyczące rozboju dokonanego na kierowcy taksówki. Jak ustalono klient, który zamówił kurs, kazał się wozić z miejsca na miejsce, po czym nie chciał opuścić pojazdu. Kiedy taksówkarz zażądał, aby opuścił samochód, pasażer wyciągnął gaz pieprzowy i użył go wobec kierowcy. Po doprowadzeniu mężczyzny do stanu bezbronności napastnik dokonał kradzieży taksówki i odjechał. W samochodzie znajdowały się pieniądze, dokumenty oraz inne rzeczy osobiste pokrzywdzonego. Wartość strat, jaką poniósł w wyniku tego przestępstwa to 30 000 złotych. W związku z tym zdarzeniem w żagańskiej komendzie ogłoszono alarm, aby naj najszybciej ustalić i zatrzymać odpowiedzialnego za rozbój. W toku podjętych czynności w miejscowości Wymiarki policjanci odnaleźli skradziony samochód marki Ford. Pojazd został porzucony po tym, jak kierujący wjechał w przydrożne drzewo. Na miejsce skierowano grupę operacyjną oraz przewodnika z psem tropiącym. Podjęte działania szybko doprowadziły do zatrzymania podejrzewanego o dokonanie tego przestępstwa.



Zatrzymany 22-latek usłyszał zarzuty. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna działał w warunkach recydywy, z uwagi na co kara może być wyższa. W środę (29 kwietnia) Sąd Rejonowy w Żaganiu przychylił się do wniosku prokuratury i wobec zatrzymanego zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

podkomisarz Arkadiusz Szlachetko

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu