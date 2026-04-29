Bunia błąkała się po okolicy - policjanci zauważyli pieska i oddali zmartwionej seniorce Data publikacji 29.04.2026

Służba w Policji bywa nieprzewidywalna i potrafi zaskakiwać nawet najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy. Właściwie każdy dzień przynosi nowe doświadczenia, co sprawia, że służba jest ciekawa i niemonotonna. Największą satysfakcję każdemu funkcjonariuszowi sprawia możliwość niesienia pomocy, szczególnie tym najsłabszym.

Na pewno do tych dających najwięcej satysfakcji można zaliczyć interwencję z udziałem policjantów z Posterunku Policji w Dobiegniewie i małego pieska. Sytuacja miała miejsce w ubiegłym tygodniu. Mundurowi w trakcie patrolowania miejscowości Mierzęcin zauważyli małego pieska błąkającego się po okolicy bez żadnej opieki. Zwierzak wyglądał na przestraszonego i zdezorientowanego. Dlatego policjanci zaopiekowali się nim i dali schronienie w radiowozie. Dzięki dobremu rozpoznaniu w terenie mundurowi szybko ustalili, że piesek wybiegł z jednej posesji, a jego właścicielką jest starsza pani, która bardzo niepokoiła się o los swojego pupila. Szybkie działanie i empatia policjantów przyczyniły się do tego, że Bunia (bo tak wabi się suczka) bezpiecznie wróciła do domu. Seniorka nie kryła wzruszenia, że piesek jest już bezpieczny w domu i podziękowała policjantom za empatie i szybkie działanie.

starszy aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich