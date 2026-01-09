Dwóch napastników groziło innym osobom, a jeden z nich zaatakował 17-latka maczetą – podejrzani zatrzymani przez policjantów Data publikacji 09.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci krośnieńskiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kierowanie gróźb pozbawienia życia wobec innych osób. Dodatkowo jeden z nich usłyszał zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim zastosował wobec 48-latka trzymiesięczny areszt.

W poniedziałek (5 stycznia) kryminalni krośnieńskiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 25 i 48 lat, którzy są podejrzani o zaatakowanie 17-latka, a także grożenie mu pozbawieniem życia. Jak wynika z ustaleń, jeden z nich po tym jak złapał młodego mężczyznę za kołnierz kurtki, zamachnął się na niego maczetą. Dzięki szybkiej reakcji 17-latka, poza rozciętą na plecach kurtką, nic mu się nie stało. W wyniku czynności policjanci w miejscu zamieszkania oraz w pojeździe, którym poruszali się mężczyźni ujawnili maczetę, pałkę teleskopową oraz nóż, które zostały zabezpieczone. Według posiadanych przez funkcjonariuszy informacji, nie była to jedyna osoba, której mieli grozić.

W środę (7 stycznia) obaj mężczyźni zostali doprowadzeni na czynności do Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim. 48-latkowi zarzuca się, że przy użyciu niebezpiecznego narzędzia usiłował spowodować ciężki uszczerbek na zdrowiu młodego mężczyzny, a także groził jemu i innym osobom pozbawieniem życia - łącznie usłyszał sześć zarzutów. Natomiast 25–latek odpowie za grożenie pozbawienia życia dwóm osobom. Wobec młodszego mężczyzny prokurator zastosował środki wolnościowe, natomiast w sprawie 48-latka złożył wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim