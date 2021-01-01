Radiowóz pełen dobra – ogromne wsparcie dla Laury Powrót Drukuj Lubuscy policjanci regularnie angażują się w akcje charytatywne. Tym razem funkcjonariusze z Nowej Soli postanowili pomóc 3-letniej Laurze, która wymaga pilnego i niezwykle kosztownego leczenia. Mundurowi zorganizowali zbiórkę pluszaków, zabawek oraz przedmiotów na licytacje. Podzielmy się tym, co mamy, bo pomaganie ma wielką moc!

Nowosolscy policjanci nie tylko dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, ale również chętnie niosą pomoc potrzebującym. Po raz kolejny wykazali się wspaniałą inicjatywą i wspólnie z wolontariuszką Eweliną Wawrzyńczyk zorganizowali zbiórkę zabawek, odzieży oraz artykułów gospodarstwa domowego. W środę (17 grudnia), mundurowi przekazali wszystkie zebrane dary mamie Laury. Przedmioty trafią na licytacje internetowe, a pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na leczenie dziewczynki.

To kolejny raz, kiedy policjanci z Nowej Soli angażują się w działalność dobroczynną. Funkcjonariusze nie zwalniają tempa i zachęcają wszystkich mieszkańców powiatu do wsparcia akcji na rzecz Laury. Dziękujemy za dotychczasowe, ogromne zaangażowanie – skala zbiórki przerosła najśmielsze oczekiwania. Wasza pomoc może ocalić życie i. Z całego serca dziękujemy!

Laura to córka zielonogórskiego policjanta, młodszego aspiranta Marcina Wolniewicza. W grudniu 2023 roku zdiagnozowano u niej zespół Retta. To rzadka choroba genetyczna występująca u dziewczynek, która objawia się stopniowym zanikiem nabytych wcześniej umiejętności. Laura nie mówi i nie komunikuje się z rodzicami – nie bez powodu dzieci z tą diagnozą nazywa się „milczącymi aniołami”. Ogromną nadzieją jest pierwszy na świecie lek objawowy, który hamuje postęp choroby. Niestety, koszt jednej buteleczki syropu, która wystarcza zaledwie na tydzień, to ponad 10 tysięcy dolarów.

Zachęcamy wszystkich do wsparcia Laury. Liczy się każda złotówka. Razem możemy podarować dziewczynce szansę na leczenie i przyszłość, na którą zasługuje.

Link do zbiórki: LAURA WOLNIEWICZ.

aspirant Justyna Sęczkowska-Sobol

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli